Pablo Moctezuma, ex pareja de Alejandra Guzmán y padre de Frida Sofía, reveló en entrevista para el programa Ventaneando que la famosa cantante ha dejado fuera del testamento a su hija. Asimismo, negó que su primogénita vaya a tomar acciones en contra de su madre.

"Me entero que Alejandra la quitó de la herencia, eso a Frida le viene valiendo tres cacahuates, ese no es es el problema aquí. No son departamentos, no son coches, me encantaría que en verdad tomará un paso atrás y escuchara tantito lo que tiene que decir su hija", comenzó a platicar Pablo ante las cámaras del programa de TV Azteca.

En lo que respecta a la demanda legal que su hija enfrentará contra su abuelo, el cantante Enrique Guzmán, el empresario se guardó los detalles por cuestiones jurídicas, pero asegura que irán hasta el final: "No te puedo comentar sobre eso porque se está haciendo un procedimiento que se requiere para llevar esto hasta las últimas consecuencias".

Pablo Moctezuma habla de Frida Sofía y Alejandra Guzmán

Pablo Moctezuma no dudó en defenderse de la polémica que protagoniza la rockera junto a su padre y Frida.

Asimismo, Pablo Moctezuma habló sobre el cambio de apellido que su hija se realizó en redes sociales, mismo que a él le da mucho gusto: "No sabes el gusto, hace muchos años lo íbamos a hacer, pero era un tema complicado. Inclusive, doña Silvia nos iba a ayudar".

También recordó los motivos por los cuales ella no lleva el apellido Moctezuma en los documentos oficiales: "El caso es que tuvimos una discusión, ahí Alejandra fue corriendo con el papá, ese fue consejo de Enrique Guzmán, y la registraron... Ahí le quitaron su identidad como tal".

Por último, el padre de Frida Sofía desmintió que haya habido violencia durante su relación con Alejandra Guzmán, tal y como dijeron algunos rumores, mismos que te dimos a conocer aquí, en La Verdad Noticias: "Todo es mentira, yo no soy golpeador... Estábamos jóvenes y Alejandra es muy agresiva, y muy fuerte".

Ve las declaraciones de Pablo Moctezuma a partir del minuto 6:28 del video que arriba te presentamos.

Fotografías: Redes Sociales