Alejandra Guzmán confirma que Enrique Guzmán violentaba a Silvia Pinal

Hace unos días te dimos a conocer en La Verdad Noticias que la cantante Alejandra Guzmán había salido a defender a su padre, el también cantante Enrique Guzmán, de las acusaciones de su hija Frida Sofía. Ante dicha situación, la joven le recordó a su madre las veces que ella lloraba porque su abuela, la actriz Silvia Pinal era violentada por él.

Tras este escándalo, en redes sociales se han filtrado unos audios donde Alejandra Guzmán revela entre lágrimas lo mucho que sufrió al ver como quedaba Silvia Pinal tras las agresiones de Enrique Guzmán. Dichas filtraciones fueron publicadas por primera vez en 2019 a través de la revista TVNotas.

En el audio se escucha a la cantante mexicana decir que tiene deseos de contar en un libro los duros momentos que vivió Silvia Pinal, mismos que le dejaron un gran trauma. Sin embargo, ella asegura que la veterana actriz de Televisa le decía que no se acordaba, pero que ella sabía que le estaba mintiendo.

Alejandra Guzmán revela que sufrió al ver como su madre era agredida por Enrique Guzmán.

“Yo sí quiero contar mi historia, pero imagínate lo que yo puedo decir. Nunca había hablado con ella, tener un trauma en la pu** vida y que le digas a tu mamá, ‘mami tengo que escribir eso’ y que me diga que no se acuerda, y que le diga cómo no te vas a acordar. Mi mamá no es como yo, no es adicta ni alcohólica”, declaró Alejandra Guzmán.

Asimismo, la madre de Frida Sofía habló de aquella vez que vio a Silvia Pinal con los ojos morados tras las agresiones sufridas por Enrique Guzmán: “Vengo de venir de llorar con mi mamá. Le estoy contando de las cosas que más me dolieron en la vida y le recordé algo que quiero poner en mi vida y son sus ojitos morados”.

Alejandra Guzmán aseguró que esa escena es uno de los más grandes traumas de su infancia: “Jamás había sacado el dolor de mi corazón. De decirle mamita a mí nunca me ha dolido tanto verte así, este es el recuerdo que más me ha dolido de toda mi infancia, pero la abracé y chillé como una niña chiquita”.

Silvia Pinal bloqueó los recuerdos de Enrique Guzmán

Otro momento que causa gran impacto en dicho audio es que Alejandra Guzmán asegura que la actriz Silvia Pinal ha bloqueado los recuerdos que vivió con Enrique Guzmán: “No se acuerda, no la recuerda. Todo el dolor que vi que sufrió y que yo no puedo callar, ella sí se calló, ella lo bloquea”.

Alejandra Guzmán, con la voz entrecortada, finaliza diciendo que le dolió mucho no haber defendido a su madre de tal violencia: “No sabes cuántos días he llorado. Lo que más me dolió fue no haberte defendido. Haberte quitado los moretones. Yo sí voy a decir toda la verdad, todo lo que pasó”.

¿Crees que Enrique Guzmán es un hombre abusivo? SI 0% = 2?'active':''"> = 4?'active':''"> = 6?'active':''"> = 8?'active':''"> = 10?'active':''"> = 12?'active':''"> = 14?'active':''"> = 16?'active':''"> = 18?'active':''"> = 20?'active':''"> = 22?'active':''"> = 24?'active':''"> = 26?'active':''"> = 28?'active':''"> = 30?'active':''"> = 32?'active':''"> = 34?'active':''"> = 36?'active':''"> = 38?'active':''"> = 40?'active':''"> = 42?'active':''"> = 44?'active':''"> = 46?'active':''"> = 48?'active':''"> = 50?'active':''"> = 52?'active':''"> = 54?'active':''"> = 56?'active':''"> = 58?'active':''"> = 60?'active':''"> = 62?'active':''"> = 64?'active':''"> = 66?'active':''"> = 68?'active':''"> = 70?'active':''"> = 72?'active':''"> = 74?'active':''"> = 76?'active':''"> = 78?'active':''"> = 80?'active':''"> = 82?'active':''"> = 84?'active':''"> = 86?'active':''"> = 88?'active':''"> = 90?'active':''"> = 92?'active':''"> = 94?'active':''"> = 96?'active':''"> = 98?'active':''"> = 100?'active':''"> NO 0% = 2?'active':''"> = 4?'active':''"> = 6?'active':''"> = 8?'active':''"> = 10?'active':''"> = 12?'active':''"> = 14?'active':''"> = 16?'active':''"> = 18?'active':''"> = 20?'active':''"> = 22?'active':''"> = 24?'active':''"> = 26?'active':''"> = 28?'active':''"> = 30?'active':''"> = 32?'active':''"> = 34?'active':''"> = 36?'active':''"> = 38?'active':''"> = 40?'active':''"> = 42?'active':''"> = 44?'active':''"> = 46?'active':''"> = 48?'active':''"> = 50?'active':''"> = 52?'active':''"> = 54?'active':''"> = 56?'active':''"> = 58?'active':''"> = 60?'active':''"> = 62?'active':''"> = 64?'active':''"> = 66?'active':''"> = 68?'active':''"> = 70?'active':''"> = 72?'active':''"> = 74?'active':''"> = 76?'active':''"> = 78?'active':''"> = 80?'active':''"> = 82?'active':''"> = 84?'active':''"> = 86?'active':''"> = 88?'active':''"> = 90?'active':''"> = 92?'active':''"> = 94?'active':''"> = 96?'active':''"> = 98?'active':''"> = 100?'active':''">

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Fotografías: Redes Sociales