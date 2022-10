Alejandra Guzmán compartió avances sobre su estado de salud

Alejandra Guzmán, es sin duda una de las cantantes más conocidas en el mundo de la música pues ha logrado forjar una carrera bastante sólida a base de esfuerzo, entrega y compromiso, motivo por el cual se encuentra vigente hasta nuestros días y sigue causando sensación en cada escenario que pisa gracias a su talento y carisma.

Sin embargo en La Verdad Noticias te comentamos que su vida no ha sido nada fácil ya que se ha visto envuelta en diferentes polémicas desde hace varios años, pero no podemos dejar de lado la fortaleza que la artista posee para afrontar las cosas y dar la mejor cara ante las adversidades.

Y es que a pesar de pasar por situaciones fuertes también ha impactado a sus fieles seguidores, debido a los problemas de salud que ha presentado tanto por las cirugías que en algún momento pusieron en riesgo su vida, así como el reciente accidente que sufrió en uno de sus conciertos.

La fotografía de Alejandra Guzmán

La caída de Alejandra Guzmán

La cantante Alejandra Guzmán compartió a través de su cuenta oficial de instagram una fotografía de los rayos equis de su cadera, tras la lesión que tuvo en Washington mientras cantaba para su público y por lo cual tuvo que ser trasladada de emergencia al hospital.

Ante dicha publicación la artista hizo evidente que se encuentra más que lista para retomar sus conciertos y seguir compartiendo con la gente, como lo ha hecho a lo largo de su trayectoria.

¿Cuántas operaciones le hicieron a Alejandra Guzmán?

Alejandra Guzmán en recuperación de una de sus cirugías

Durante una entrevista realizada por el conductor Yordi Rosado la cantante abrió su corazón y contó momentos críticos de su vida, así como también comentó las operaciones que se había realizado luego del daño que le ocasionaron las inyecciones de polímeros.

Es por ello que se tuvo que someter a un total de 40 cirugías y argumentó ante el presentador lo siguiente, “Ha sido un proceso largo, bien largo. Empecé a darme cuenta de que no estaba bien de salud cuando estaba en Londres haciendo un disco. Ahí ya no podía caminar y me empezaba a sentir muy mal, con una fiebre espantosa. Se necrosa tu piel, se pone negra y dura como una piedra y el plástico no permitía que pegara mi piel porque había plástico.

