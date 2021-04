La polémica entre Frida Sofía y Enrique Guzmán suma un nuevo capítulo y aquí en La Verdad Noticias te decimos de que se trata. Resulta que la cantante Alejandra Guzmán ofreció una entrevista a la periodista Adela Micha, en donde reiteró su apoyo a su padre, quien en las últimas semanas fue acusado de tocar de manera indebida a su nieta.

En entrevista, Alejandra Guzmán recordó las polémicas que protagonizó junto a su hija, además de asegurar que ella padece un trastorno mental: “Se le detectó Borderline, desde entonces yo he tratado de ayudarla. La he medicado, pero a veces no acabábamos la terapia, ha sido muy difícil. Le di un departamento, espero lo disfrute, le di un coche”.

Sobre las acusaciones de Frida Sofía, la rockera aseguró que cree en las palabras de Enrique Guzmán, e incluso aseguró que lo apoyará si él decide demandar. También señaló que cree que el motivo de su coraje se debe a que ella ya no le da dinero.

"No sé porque es la ira desubicada, yo creo que es porque le dejé de dar dinero. Es increíble que hasta ahorita no se pueda defender y mi padre si tiene que hacer las acciones legales, las tiene que hacer”, añadió Alejandra Guzmán.

Asimismo, la intérprete de ‘Eternamente Bella’ aseguró que no descalificó la denuncia de Frida Sofía, pero reveló que ella y su familia tienen miedo de lo que pueda pasar: "Tenemos miedo a lo que pueda pasar después. No sé porqué hay esa necesidad de hacernos daño… Yo no puedo ayudarla porque yo tengo mis problemas".

Alejandra Guzmán ya no hablará del tema

Alejandra Guzmán asegura que no volverá a hablar de la polémica entre Frida Sofía y Enrique Guzmán.

Finalmente, Alejandra Guzmán dejó en claro que ya no volvería a tocar el tema, pero también aseguró que no era justo que se le dé tanta credibilidad a una persona que “está enferma”. Sin embargo, mencionó que espera que su hija Frida Sofía logre salir adelante, pues la considera una persona talentosa que lamentablemente le gusta vivir en la polémica.

"Yo hoy cierro este capítulo. Si esto va a llegar a la ley que llegue a la raíz. Yo no puedo con esto. Es muy triste estar involucrado en tanta mi*rda. Por favor vean a esta persona. No es justo que se nos crucifique. La perdono porque está enferma. No es justo que se le dé tanto peso a una persona que apenas está empezando", finalizó Alejandra Guzmán ante las cámaras de Adela Micha.

¿Crees que las acusaciones de Frida Sofía son falsas? SI 0% = 2?'active':''"> = 4?'active':''"> = 6?'active':''"> = 8?'active':''"> = 10?'active':''"> = 12?'active':''"> = 14?'active':''"> = 16?'active':''"> = 18?'active':''"> = 20?'active':''"> = 22?'active':''"> = 24?'active':''"> = 26?'active':''"> = 28?'active':''"> = 30?'active':''"> = 32?'active':''"> = 34?'active':''"> = 36?'active':''"> = 38?'active':''"> = 40?'active':''"> = 42?'active':''"> = 44?'active':''"> = 46?'active':''"> = 48?'active':''"> = 50?'active':''"> = 52?'active':''"> = 54?'active':''"> = 56?'active':''"> = 58?'active':''"> = 60?'active':''"> = 62?'active':''"> = 64?'active':''"> = 66?'active':''"> = 68?'active':''"> = 70?'active':''"> = 72?'active':''"> = 74?'active':''"> = 76?'active':''"> = 78?'active':''"> = 80?'active':''"> = 82?'active':''"> = 84?'active':''"> = 86?'active':''"> = 88?'active':''"> = 90?'active':''"> = 92?'active':''"> = 94?'active':''"> = 96?'active':''"> = 98?'active':''"> = 100?'active':''"> NO 0% = 2?'active':''"> = 4?'active':''"> = 6?'active':''"> = 8?'active':''"> = 10?'active':''"> = 12?'active':''"> = 14?'active':''"> = 16?'active':''"> = 18?'active':''"> = 20?'active':''"> = 22?'active':''"> = 24?'active':''"> = 26?'active':''"> = 28?'active':''"> = 30?'active':''"> = 32?'active':''"> = 34?'active':''"> = 36?'active':''"> = 38?'active':''"> = 40?'active':''"> = 42?'active':''"> = 44?'active':''"> = 46?'active':''"> = 48?'active':''"> = 50?'active':''"> = 52?'active':''"> = 54?'active':''"> = 56?'active':''"> = 58?'active':''"> = 60?'active':''"> = 62?'active':''"> = 64?'active':''"> = 66?'active':''"> = 68?'active':''"> = 70?'active':''"> = 72?'active':''"> = 74?'active':''"> = 76?'active':''"> = 78?'active':''"> = 80?'active':''"> = 82?'active':''"> = 84?'active':''"> = 86?'active':''"> = 88?'active':''"> = 90?'active':''"> = 92?'active':''"> = 94?'active':''"> = 96?'active':''"> = 98?'active':''"> = 100?'active':''">

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Fotografías: Redes Sociales