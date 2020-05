Alejandra Guzmán REVELÓ cómo fue su vida en las drogas "me ponía hasta el gorro"

El escándalo ha perseguido a la Dinastía Pinal durante muchos años, sin embargo dentro de la controversial familia, hay personajes que han dado más que hablar y una de ellas es Alejandra Guzmán, "la reina del rock and roll", quien desde muy joven comenzó su carrera como cantante. Fue ahí, entre escenarios y luces que la mujer conoció también a las drogas.

Alejandra Guzmán y su pasado en las drogas

En una entrevista para Sale el Sol de Imagen, que la misma Alejandra Guzmán habló de esa etapa de su vida en donde todo era descontrol y las drogas llegaban solas a tocar su puerta, además que la pareja que tenía en ese entonces, fue quien le ofreció por primera vez la droga mejor conocida como marihuana.

"Yo me acuerdo que estaba con un novio que me encantaba, en Acapulco, y empezamos a fumar marihuana", confirmó la Guzmán.

Por otra parte, Alejandra mencionó que cuando su carrera despegó y empezó a ganar su propio dinero, su adicción se hizo más fuerte y concretó que sus conocidos le regalaban las sustancias ilegales; "Cuando yo fui más adicta, fue cuando me volví famosa y tuve todo el dinero del mundo y todos te regalan la droga"

La famosa cantante mencionó que sus excesos eran tan grandes que podía estar durante tres días sin dormir además que cada vez que se presentaba a cantar en un palenque era la oportunidad perfecta para consumir dichas sustancias.

"Ahí empecé las drogas más fuertes, no dormía por tres días, en los palenques me ponía hasta el gorro", dijo.

Por otra parte en la entrevista, Alejandra Guzmán también habla sobre el bebé que tendría con Gerardo Gómez de la Borbolla pero perdió, lo cual la hundió en una profunda depresión que incluso la hizo querer quitarse la vida.

"Era un hijo que yo quería tener. Estuve borracha despues de que lo perdí. Estuve como un mes borracha y no logré morirme que es lo que yo quería.

Alejandra Guzmán en entrevista

Tal vez te interese.- El día que Silvia Pinal HUYÓ en la cajuela de un coche

Sin duda alguna Alejandra Guzmán ha pasado por buenos y malos momentos durante su carrera artistica pero sabe que cada lección ha sido para aprender y no volver a cometer los mismos errores ya que actualmente es un ícono del rock en español y no hay persona que no conozca su nombre.