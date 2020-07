Alejandra Guzmán: “Me identifico con lo QUEER” Afirma su sobrina Giordana

La sobrina de la Alejandra Guzmán, quien lleva por nombre Giordana Guzmán ha estado causando polémica, luego de que hablara sobre su orientación sexual y se asumiera como bisexual.

Recientemente la nieta de Silvia Pinal y Enrique Guzmán habló nuevamente sobre su orientación sexual: Me identifico más con lo queer, fue lo que afirmó, luego de la polémica que causó al revelarse como bisexual hace unos días.

Hay que destacar que Giordana Guzmán ha preferido mantener un bajo perfil manteniéndose alejada de los reflectores y enfocándose a su carrera como diseñadora y artesana de joyería, ámbito en el que desfoga toda su creatividad.

Giordana Guzmán precisa su identidad sexual

En días pasados la nieta de dos de las grandes figuras del espectáculo en México, Silvia Pinal y Enrique Guzmán, emitiera su opinión en torno al tema de la diversidad sexual, en el marco del Día Internacional del Orgullo, y tras su subsecuente declaración en la que reveló asumirse como una persona bisexual, ahora la joven precisa su identidad.

Al parecer la sobrina de Alejandra Guzmán, ha vuelto hacer fuertes declaraciones, pues la palabra elegida por la joven en su momento no fue la adecuada o la que mejor la representa, pues según sus nuevas declaraciones, Giordana prefiere presentarse como una persona libre de etiquetas y sin ataduras de ningún tipo:

No pensé que un comentario tan al aire fuera a tener ese impacto. Yo la verdad apoyo muchísimo al movimiento LGBTQ, creo que no supe expresarme de la manera correcta porque a mí no me gustan las etiquetas en general.

Giordana Guzmán, quien la hija de Luis Enrique Guzmán, único hijo varón de Silvia Pinal expresó su identificación con el conjunto de ideas sobre el género y la sexualidad humana que sostiene que las orientaciones sexuales y las identidades no están esencialmente inscritos en la naturaleza biológica humana, sino que son resultantes de una construcción social.

La bella Giordana Guzmán comentó que dicha teoría está fundada sobre estatutos como los del filósofo francés Michel Foucault, ha sido abanderada en los últimos años por, entre otros personajes, la filósofa estadounidense Judith Butler y rechaza la clasificación de los individuos en categorías universales y estrictas; así lo detalló:

Hay una teoría muy bonita que es la teoría queer, que me gustaría que más gente se atreviera a identificarse con esa porque para mí el amor no tiene color, ni forma ni género. Yo creo que me enamoro de las personas y no de exactamente el sexo. Yo creo que es más importante ahorita que trabajemos muchísimo en la tolerancia.