Alejandra Guzmán: Guerrera hasta el final.

La Verdad Noticias platicó en exclusiva con la cantante Alejandra Guzmán quien hace poco reveló que los polímeros que le habían inyectado en su organismo ya están desapareciendo gracias a los tratamientos médicos y operaciones oportunas a las que se ha sometido.

Valiente, mujer de riesgos que reta a la misma muerte, Alejandra Guzmán hoy se arrepiente de una decisión: haberse sometido a un tratamiento de belleza a base de polímeros (producto que ella desconocía)

"Es la decisión más dura de mi vida, porque ni el cáncer me duró tanto, esa enfermedad solo la tuve dos días, despúes de que me inyectaron que fueron dos dósis, a los 6 meses empecé con fiebre, se me necrosó la piel, en Londres me dijeron que tenía algo entre la columna y la piel pero no sabían que era" Alejandra Guzmán