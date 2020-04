Alejandra Guzmán: En CRISIS económica se encuentra su padre por la pandemia ¡Terrible!

Resulta que ha saltado a varios medios de comunicación que el cantante Enrique Guzmán dijo que enfrenta la crisis luego de que hace varios meses sus cuentas bancarias fueran bloqueadas por sus problemas con Hacienda.

El padre de la cantante Alejandra Guzmán también confesó que ahora vive un momento difícil y que se ha encargado de administrar su economía, ya que por el momento no tiene ingresos.

¿Enrique Guzmán atraviesa crisis económica?

“Todo, todo debe tener una medición especial porque no hay ingresos, y en mi caso no tengo contratos ni convenio con nadie, y no tengo ingresos en estos momentos de ninguna manera, de ningún modo. Así que, a medir gastos, lo que tenemos para las cosas urgentes se gaste y lo demás hay que controlarlos”.

Fue por medio de una entrevista que concedió para el programa "Sale el Sol", que el cantante Enrique Guzmán confesó lo mucho que le angustia encontrarse en este escenario de desgracia: "No tener ingresos, sí vivo una desgracia...".

Por otro lado, Enrique Guzmán recordó que meses atrás pudo mantenerse gracias a los proyectos que realizaba actualmente: "Hay que parar todo... los espectáculos que yo hago son para el público y en este caso el público pues no tiene por qué estar presente, así que lo que estamos haciendo es controlarnos a todos y esperar con buena fe y buena confianza en que todo esto pase adelante rápido".

Por último, quien fuera esposo de la actriz Silvia Pinal, aseguró que a pesar de haber entregado la información que el SAT le solicitó para poder liberar sus cuentas de banco, debido a que las instituciones gubernamentales están cerradas, ahora solo debe esperar a que vuelvan a sus labores para conocer la decisión final de las autoridades sobre su caso, por lo que por ahora pasará al menos este mes cuidando su salud y el poco dinero que tiene.