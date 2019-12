Alejandra Guzmán BLOQUEA comentarios en Instagram ¿Ahora usa filtros?

Siendo duramente criticada por usuarios de redes sociales, Alejandra Guzmán tuvo que tomar medidas para evitar recibir una ola de negativos textos hacia su persona, lo cuales la acusaban de haber abusado de las cirugías plásticas y que en efecto no la consideraban “Eternamente bella” como dice su canción, vaya que ahora la situación se salió de control cuando el día de hoy, la Guzmán sorprendió con una nueva imagen.

De lo anterior, resultó que Alejandra Guzmán había publicado una selfie en donde claramente tenía más que un filtro en el rostro, lo que chocó para cierta cantidad de seguidores en Twitter, haciendo que la famosa decidiese bloquear los comentarios en sus fotos para parar la situación que ya se estaba saliendo de control, aquí abajo te dejamos la fotografía.

Si bien, en un nuevo comparativo con las más recientes imágenes de la hija de Silvia Pinal han desatado reacciones de terror por parte de los seguidores de Alejandra Guzmán, si resulta de lo más alarmante que el rostro de la famosa se vea de lo más desfigurado, lo que ocasionó otra ola de reacciones en donde ahora se preocuparon más los espectadores.

En cambio a lo que se había pensado de ella, su actual estado con los medios de comunicación y usuarios de redes sociales, no es la mejor situación para Alejandra Guzmán, lo que en un futuro pueda afectar gravemente en su carrera, al igual que al autoestima de la famosa, ya que estaría sufriendo un tipo de ciberacoso, optando por mejor bloquear todo lo negativo que tienen para decirle algunas personas.

Por otra parte, la relación de Alejandra Guzmán con su hija parece estar en un estado que con el paso del tiempo ha sanado, aunque no del todo, pues Frida Sofía le dedicó unas palabras a su madre no hace unos meses.

Te puede interesar: María León comparte sus fotos más ARDIENTES del 2019 ¡Preciosa!

“Gracias por enseñarme a salir adelante, gracias por hacer lo que pudiste… yo creo que hay varias cosas que no ve la gente, pero detrás de cámaras también han pasado cosas bonitas y me quiero aferrar a eso, ya no a lo feo”