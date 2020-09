Alejandra Ávalos y Anel Noreña se verán las caras en los juzgados

A pocos días de que se conmemore un año de la muerte de José José, su ex-esposa, Anel Noreña y Alejandra Ávalos protagonizan una nueva polémica, esto después de que la cantante asegurara que existe un hijo no reconocido de “El príncipe de la canción”.

Tras estas declaraciones, Anel Noreña decidió demandar a Alejandra Ávalos por daños a la moral y tiempo después de que se confirmara que la ex-esposa de José José procedió legalmente en su contra, la cantante decidió hablar sobre el tema en una reciente entrevista para el programa ‘Venga La Alegría’.

Anel Noreña interpuso una demanda en contra de Alejandra Ávalos.

“No estoy furiosa, estoy feliz porque sé lo que he hecho en mi vida y estoy consciente de cómo he actuado. Estoy bien y en paz conmigo mismo”, comentó la actriz y cantante de 51 años.

Cuando Alejandra Ávalos fue cuestionada sobre la demanda en su contra, dijo que no sabía nada, pero recordó su amistad con José José. “Yo no sé nada, no sé qué ha declarado, me mantengo al margen. Yo fui amiga de José, una amiga sincera, una amistad sólida a través de los años y un lindo recuerdo”.

Alejandra Ávalos manda mensaje a Anel Noreña

Alejandra Ávalos asegura no sentir preocupación por el tema de la demanda de Anel Noreña.

Alejandra Ávalos recalcó en todo momento que ella siempre ha dicho la verdad, sin embargo, no quiso hablar más sobre la demanda de la ex-esposa de José José en su contra: “Yo actúo conforme a mi corazón y a la verdad y si eso le molesta a la gente, qué tristeza. No tengo nada que opinar al respecto”.

Te puede interesar: Anel Noreña desea que sus cenizas reposen junto a las de José José

Para finalizar, la actriz y cantante le mandó un mensaje a Anel Noreña y a sus hijos, José Joel y Marysol Sosa: “Pido respeto para mí y para la memoria de mi querido José por parte de la familia Sosa Noreña. A mí no me consideren, no tenemos, esas personas tienen algo, pero yo me declaro en paz con esas personas y con mis sentimientos y José José”.

Fotografías: Instagram