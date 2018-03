Alejandra Ávalos vuelve a hablar del prosticatálogo ¡y ahora revela estos detalles!

Alejandra Ávalos acudió como invitada al canal de YouTube de Adela Micha y de nueva cuenta fue cuestionada sobre el sonado prosticatálogo de Televisa, que causó polémica hace algunos meses; sin trastabillar la intérprete reveló detalles, confesando que no existen pruebas físicas del mismo, pero que efectivamente es algo que ocurre.

"Ese catálogo se quedó como en el secreto mejor guardado o como exclusiva para algunas, no para todas, yo creo que en ese sentido está muy difícil corroborarlo porque nadie tiene un catálogo físico o algo que puedas enseñar, que hayas guardado, porque tú generalmente no sabías de qué se trataba".

Sin nada que ocultar, la también cantante volvió a recordar la manera en la que ella fue invitada a formar parte de este prosticatálogo, en donde efectivamente le aseguraron que podría cobrar una buena tarifa por pasar la noche con un ejecutivo

"A mí alguna vez me llamó una representante artística y me dijo: 'Alejandra, hay un catálogo de actrices VIP y queremos invitarte a formar parte de ellas y después me empezó a decir todo lo que se trataba y era acompañar a ciertos ejecutivos a ciertos eventos y si se da la oportunidad de que pasen la noche con ellos, ustedes pueden cobrar otra tarifa y años después de llamó otro representante y me volvieron a poner esa propuesta en la mesa".

No obstante, la actriz dejó muy en claro que estas invitaciones no fueron parte de alguna persona de Televisa, sino de representantes que reclutaban talentos de dicha televisora.

"Existía el catálogo, pero yo nunca dije que fuera de mi empresa, la representante reclutaba gente de Televisa según esto, porque fue durante mucho tiempo la mayor ventana de proyección".