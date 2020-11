Alejandra Ávalos revela que José José se le apareció en sus sueños

Ha pasado más de un año desde que José José perdió la vida en Miami, Estados Unidos y desde ese entonces la familia del cantante se ha visto envuelta en varias polémicas, la primera por determinar el lugar donde descansarían sus restos, y la segunda por saber quién se quedaría con la herencia.

Sin embargo y ahora que se ha dado a conocer que Anel Noreña será quien herede todos los bienes de José José, la cantante Alejandra Ávalos, quien en vida fuera muy amiga del cantante, reveló que “El Príncipe de la Canción” se ha comunicado con ella a través de sueños y le ha dicho que no puede descansar en paz.

“Había una fiesta, y ahí estaban muchísimas personas, incluyendo a Anel; entonces yo veía a José y él me tomaba de la mano y me decía ‘Ven, acompáñame’, y me llevaba a un sótano y luego me tomaba de la mano y me decía ‘Quiero que ya hables con Anel… Dile que ya deje de decir mentiras”, contó la también actriz en una entrevista.

Alejandra Ávalos reveló que José José le dejó una encomienda.

José José manda mensaje a Anel Noreña

Alejandra Ávalos aclaró que no busca crear polémica, pues solo desea ser mensajera del cantante para que sus peticiones puedan ser conocidas y respetadas, pues aseguró que José José le ha encomendado la misión de darle descanso eterno, algo que no ha podido hacer, según ella, por culpa de Anel Noreña.

Alejandra Ávalos asegura que José José no descansa en paz por culpa de Anel Noreña.

“Él de alguna manera me encomienda pues una misión, yo así lo veo, una misión, yo en mi sueño defendía a José de Anel, yo a Anel le decía ‘Déjalo de molestar’, entonces yo lo tomo así, como el mensaje que fue contundente: “Habla con Anel y dile que ya me deje en paz”, finalizó.

Hace unas semanas te dimos a conocer en La Verdad Noticias que Anel Noreña entabló una demanda por los cargos de daño moral en contra de Alejandra Ávalos, quien ante la prensa aseguró que el colombiano Manuel José sí es hijo de José José, esto a pesar de que una prueba de ADN haya mostrado lo contrario.

