Alejandra Ávalos relata como su hija fue violada y quién es el culpable

En exclusiva para el programa matutino ‘Sale el Sol’, la también cantante reveló que su hija Valentina Ávalos fue violada en manos de uno de sus ex maridos. Durante una fuerte entrevista para un programa de espectáculos, Alejandra Ávalos relató como su hija fue violada y quién es el culpable.

Pero lo preocupante es que también sufrió varios abusos por parte de la gente que la cuidaba, mientras la actriz se encontraba trabajando.

Alejandra Ávalos

"No me ha dicho al 100 por ciento, no ha querido ella hablarlo porque esto es un tema que es un poco difícil de tratar en este momento, pero sí, efectivamente hubo también un abuso infantil por parte de este ex marido”, aseguró Ale.

El lamentable suceso ocurrió al inició de su carrera de Alejandra Ávalos , mientras ella luchaba por un lugar el medio del espectáculo. Ávalos dice sentirse muy arrepentida de haberla dejado bajo los cuidados de personas malvadas.

"Me arrepiento de no haber hecho un examen más exhaustivo a ciertas personas que entraron a trabajar conmigo que en su momento tuvieron ciertos exabruptos con mi hija cuando era más niña, y que nunca me enteré hasta ahora que pasó ya tanto tiempo, ya que está más grande, cosas de castigo, la dejaban sin comer por ejemplo", declaró Ávalos en "Sale el Sol".

Alejandra Ávalos relata como su hija fue violada y quién es el culpable

Finalmente, la actriz decidió mantener oculta la identidad de su ex marido, por lo que planea proceder legalmente contra él.

Alejandra Ávalos aclara con Adela Micha el abuso sexual de su ex pareja contra su hija

Alejandra Ávalos aprovechó la entrevista en La Saga de Adela Micha para aclarar las declaraciones que hizo con respecto al abuso sexual que sufrió su hija.

La cantante de 49 años de edad Alejandra Ávalos estuvo como invitada en el programa de Adela Micha en donde tuvo la oportunidad de aclarar las declaraciones vertidas sobre el abuso sexual que sufrió su hija por parte de una ex pareja de la actriz.

Alejandra Ávalos aprovechó la entrevista en La Saga de Adela Micha para aclarar las declaraciones que hizo con respecto al abuso sexual que sufrió su hija a manos de una de sus ex parejas. La cantante mencionó al respecto:

“Fíjate que hay una serie de mal información y por supuesto cuando uno dice algo, en algún programa, se extrae, a veces en las entrevistas, un fragmento, precisamente hoy me topé con que las redes comenzaron a generar una serie de titulares alarmistas al respecto de esta nota que yo di”.

Sobre lo que padeció su hija, Ávalos aclaró:

“Efectivamente, yo platiqué que en algún momento de mi vida por haber dejado tanto tiempo a mi hija sola con algunas nanas y con institutrices por mi trabajo, me topé con que después de 20 años mi hija me decía: ‘mamá me castigaban las nanas, una serie de situaciones en donde a veces me mandaban sin comer o sin cenar a la cama o me encerraban en el cuarto’, una serie de situaciones que yo no sabía”

Para concluir la cantante Alejandra Ávalos dijo que la gente está generando notas y mal interpretando sus declaraciones.

“Entonces yo creo que es el mejor momento para aclarar y decir que efectivamente, muchas de las personas están generando notas y que se creen que lo saben todo, pero a lo mejor es por tráfico de información, quieren generar que eso sucedió, en realidad no ha sucedido; sin embargo, lo que es el abuso infantil, así como el abuso de la mujer, el abuso de cualquier tipo que exista no prescribe”, recalcó.

Alejandra Ávalos joven