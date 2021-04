La cantante Alejandra Ávalos causó furor en las redes sociales al revelar nuevos detalles de su fugaz romance con Luis Miguel, a quien conoció en pleno auge de su juventud. En un reciente encuentro con los medios de comunicación, mismo que La Verdad Noticias trae para ti el día de hoy, la también actriz confesó que “El Sol” le dijo que ella era su otra mitad.

De acuerdo a las declaraciones de Ávalos, su relación con el cantante comenzó durante la primera presentación que él tuvo en el Crowne Plaza, al cual ella asistió en compañía de su ex esposo Fernando Ciangherotti. Tras el show, fue invitada a pasar a la suite donde se hospedaba el hijo de Luisito Rey para convivir con él y otras personas.

Alejandra señaló que en un momento de la noche, el intérprete de ‘Ahora te puedes marchar’ la mandó a llamar para decirle que para él, ella era su alma gemela, lo cual sin duda le causó un gran asombro: “Me quedé impactada de las palabras, yo no sabía a qué se refería”.

La cantante añadió que ese fue el primer encuentro que tuvo con “El Sol”, el cual considera que para ella fue sublime y que posteriormente se convertiría en un romance imposible para él: “Ese fue el primer importante acercamiento energético que te puedo decir que es mágico y que fue además sublime y divino”.

¿Luis Miguel le dedicó una canción a Alejandra Ávalos?

Alejandra Ávalos asegura que 'Tengo Todo Excepto a Ti' está inspirada en su fallida relación con "El Sol".

Hace poco te dimos a conocer que la actriz confesó que Luismi le pidió tener un amorío, pero que ella no aceptó debido a que sólo quería ser su amiga: “Yo rechacé su conquista y por eso es que ya no quiso volver a salir conmigo ni hablarme, y creo que eso es algo que no va a superar nunca”.

Ante este rechazo, ella asegura que la canción ‘Tengo todo excepto a ti’ está inspirada en su fallida relación con Luismi, pero Jorge “El Burro” Van Rankin, quien en su juventud fuera muy amigo de “El Sol”, descartó que Ávalos sea la inspiración de dicho tema.

Tales declaraciones provocaron el enojo de Alejandra Ávalos, quien aseguró que Jorge “El Burro” Van Rankin no tiene la certeza, pues no estuvo presente en su fugaz relación con Luis Miguel: “Él no estuvo presente en todo lo que yo viví con el señor, claro que no tiene que opinar, no puede decirlo porque no lo vivió y no lo constató”.

Fotografías: Redes Sociales