¿Alejandra Ávalos llama a Anel Noreña mentirosa?

Luego de las polémicas declaraciones de Alejandra Ávalos sobre José José y sus parejas, la actriz respondió ante los rumores sobre una demanda interpuesta en su contra por Anel Noreña.

En semanas anteriores, se dio a conocer que Anel Noreña ratificó la demanda en contra de la cantante y actriz, luego de que se hicieran públicas algunas de sus declaraciones tras la muerte del “príncipe de la canción” en donde mencionaba a Noreña y la situación con sus hijos no reconocidos.

Fue en el programa 'Moda, mujer México' de Cadena Trendy, en donde por fin habló de su situación legal tras el escándalo con la ex modelo, y aseguró que no ha tenido ninguna notificación legal que diera indicio de algún proceso en su contra por las declaraciones que dio a favor de Manuel José, hijo no reconocido del cantante.

La intérprete de “Amor Fasciname” aseguro que esperó durante varios días y semanas, alguna noticia sobre el proceso legal en su contra, pero que hasta la fecha esto parece no haberse realizado, por lo que ha decidido seguir con su vida normal, sin importarle las constantes declaraciones de Anel en su contra.

Las declaraciones de Alejandra Ávalos

“¡ok! ya tengo que hacer mi vida, si llega la demanda que bueno, si no esperamos un día más, y un día más, ya llevamos un mes esperando la demanda” recalcó la polémica artista.

Además, aseguró que no comenzará ningún pleito legal hasta no tener en sus manos la demanda, pero que desde hace algunas semanas ha estado siendo asesorada por abogados para poder actuar y defenderse en el caso de que la ex esposa de José José hiciera algo en su contra.

Avalos también comentó que no les tiene miedo a los abogados de Noreña, puesto que ninguno de sus argumentos tiene sustento, y que cuando un documento tiene validez, es aceptado por el tribunal superior de Justicia, pero lo que ha estado haciendo la Anel solo es un circo mediático.

Te puede interesar: Alejandra Ávalos y Anel Noreña se verán las caras en los juzgados

Finalmente, Alejandra Ávalos reconoció que su mayor error fue dar su opción a favor de Sarita Sosa. ¿Crees que Anel proceda contra Alejandra o todo es un circo mediático? ¿Qué piensas de las declaraciones de la actriz?, dinos tu opinión sobre este y otros temas en La Verdad Noticias a través de los comentarios.