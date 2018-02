Alejandra Ávalos hacer fuerte declaraciones sobre la relación que mantuvo con Luis Miguel

Alejandra Ávalos, quien mantuvo una relación sentimental con el también cantante Luis Miguel en su juventud, comentó en exclusiva para un medio de comunicación cómo era “El Sol” en la intimidad y también reveló qué fue lo que la llevó a caer en los brazos de un hombre tan asediado.

Dentro de sus confesiones siempre mantuvo un respeto por cada palabra que le decía a Luis Miguel.

Es muy sensible y aparte es muy educado, y muy formal y culto. Además que siempre está informado y tiene muy buena memoria Alejandra Ávalos y Luis Miguel

Alejandra Ávalos también compartió un historia de Luis Miguel, cuando él estaba a punto de salir a cantar en el Auditorio Nacional:

“Él mismo me hablaba y me buscaba para que lo acompañara a ciertos eventos. Yo sí tuve oportunidad, hace cerca de 20 años de estar con él, agarrado de la mano, con el Auditorio Nacional lleno y había una pantalla transparente y nosotros estábamos en oscuro, pero el recinto estaba prendido y nosotros veíamos a la gente y yo le decía ¿qué sientes? Y me contesto: si no sucediera esto, no me sentiría vivo”.

Sin embargo, al cuestionarla sobre el desempeño sexual, ahí ya no quiso hablar del tema: “Yo ahí sí no me meto, porque no puedo. Además los caballeros no tienen memoria y las damas no tiene pasado”.

Alejandra Ávalos revela nombres de actrices de prosticatálogo

Alejandra Ávalos da nombres y apellidos de famosas que lograron la fama a cambio de favores sexuales. Confirmando con dichas declaraciones la existencia del prosticatálogo y hasta las tarifas por noche.

“Todos sabemos que en nuestro medio y en muchos otros más hay gente que sí se presta a eso y que además lo ven normal. Todo tiene un por qué, todo tiene un mérito y un precio por el cual pagar”

