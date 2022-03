Alejandra Ávalos cuenta por qué subió 25 kilos de manera repentina

En los últimos tiempos Alejandra Ávalos ha tenido que lidiar con un sobrepeso que le ha hecho no reconocerse frente al espejo. Sin embargo, la cantante y actriz ha asegurado que muchas veces las personas no aumentan por comer demasiado, sino por problemas médicos. Y este fue su caso.

Según dijo en una entrevista con la revista TVyNovelas, todo sucedió luego de haber enfermado de influenza y someterse a un tratamiento médico en el que le proporcionaron cortisona, que la mantuvo con el corazón inflamado por ocho días en el hospital.

“La última vez que estuve bien, que pesaba 60 kilos, fue hace dos años. Pero tuve la complicación médica y caí en el hospital, me inyectaron cortisona y subí 25 kilos... A veces se piensa que uno sube de peso porque comemos demasiado (...) no es cierto, en mi caso sí fue una situación de emergencia médica”, contó para dicho medio.

Alejandra Ávalos empieza tratamiento para reducir peso

Ante un cambio físico muy drástico para el cual no estaba preparada, la actriz comenzó este año un régimen para bajar de peso, que incluye además la dieta keto, el cual la ha ayudado a desinflamar en su cuerpo partes como la cara y los tobillos.

"Lo inicié de nuevo a mediados de enero; decidí resetear mi organismo y ya bajé 10 kilos. Obviamente tiene que ver el tipo de alimentación, me convertí en vegana con una proteína que es absorbida por mi cuerpo al cien por ciento y es tan pura que alimenta directamente mis músculos", contó.

En una ocasión Ávalos confesó que había sido discriminada por los problemas de sobrepeso. "Cuando estaba con 25 kilos arriba la gente me discriminaba", dijo Ventaneando (TV Azteca) en 2019. "La gente no me daba trabajo; me decían 'no podemos; no retratas bien en pantalla'".

¿Quién es Alejandra Ávalos?

Alejandra Ávalos, quien tiene 52 años y es originaria de la Ciudad de México, ha destacado a lo largo de los años por su carrera multidisciplinaria. Desde cantante, hasta actriz ha participado en adaptaciones de Broadway y firmado con grandes disqueras como Warner, Sony, Atlantic y Columbia.

Durante una antiguo encuentro con los medios, Ávalos contó que fue gracias a Vicente Fernández que su trayectoria como cantante de regional mexicano despegó.

