Alejandra Ávalos afirma que “Tengo todo excepto a ti” de Luis Miguel es para ella

La cantautora y actriz Alejandra Ávalos detalló durante una conferencia de prensa que Luis Miguel le dedicó el tema musical “Tengo todo excepto a ti”, ya que ellos sólo fueron amigos durante varios años, pero nunca ocurrió una relación romántica, lo que al final los separó.

En medio de la presentación de su nuevo sencillo “Nada personal”, un homenaje al fallecido maestro Armando Manzanero, Alejandra explicó que uno de los más grandes éxitos musicales de “El Sol de México” es con dedicatoria para ella.

“Los compositores como Juan Carlos Calderón, de quien es el tema, siempre buscan hacer una canción a la medida de nosotros los cantantes”, explicó la famosa.

“Son poco los autores que ven tu vida, qué estás haciendo, con quién estás, si acabas de terminar un romance o no; ésta es una de esas canciones que compusieron a Luis Miguel”, afirmó la intérprete sobre el tema “Tengo todo excepto a ti”.

Alejandra explicó que cuando ella fue amiga del cantante ambos estaban en la misma disquera, y que la artista quería convertirse en “La baladista de México”, pero sin aprovecharse de la fama de “El Sol”.

El romance que no ocurrió entre Alejandra Ávalos y Luis Miguel

Ale Ávalos de 52 años y Luis Mi de 50 mantuvieron una fuerte amistad durante los años 90. Aunque asistían a diversos eventos juntos y se tenían un gran cariño, nunca ocurrió un romance entre ellos ya que ella lo rechazó, algo que a “El Sol” no le agradó, así que decidió alejarse de ella.

“Yo misma me retiré de su vida en el momento adecuado”, confesó.

“Si hubiera hecho algo (con él) lo hubiera dicho, pero eso no me llena de orgullo, solamente fuimos amigos, salimos en algunas ocasiones. El señor tuvo romances con mujeres extraordinariamente bellas, a él no le hacía falta nada ni nadie”, declaró la estrella de la música.

Presuntamente, Ale es una de las pocas personas que sabe el paradero real de la madre de Luis Miguel, por la gran amistad que alguna vez tuvo con el cantante/Foto: Infobae

Asimismo, Alejandra dijo que en sus tres años de amistad con Luis Miguel, ella nunca usó la imagen o el nombre del cantante para beneficio propio.

Incluso ella aseguró que sabe dónde está la mamá de “El Sol”, Marcela Basteri, pero ese es un secreto que nunca planea revelar, ya que se lo prometió a su ex gran amigo.

¿Crees que Luis Miguel no superó el ser rechazado por Alejandra Ávalos? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

