Alejandra Ávalos aclara con Adela Micha el abuso sexual de su ex pareja contra su hija.

La cantante de 49 años de edad Alejandra Ávalos estuvo como invitada en el programa de Adela Micha en donde tuvo la oportunidad de aclarar las declaraciones vertidas sobre el abuso sexual que sufrió su hija por parte de una ex pareja de la actriz.

Alejandra Ávalos aprovechó la entrevista en La Saga de Adela Micha para aclarar las declaraciones que hizo con respecto al abuso sexual que sufrió su hija a manos de una de sus ex parejas. La cantante mencionó al respecto:

“Fíjate que hay una serie de mal información y por supuesto cuando uno dice algo, en algún programa, se extrae, a veces en las entrevistas, un fragmento, precisamente hoy me topé con que las redes comenzaron a generar una serie de titulares alarmistas al respecto de esta nota que yo di”.

Sobre lo que padeció su hija, Ávalos aclaró:

“Efectivamente, yo platiqué que en algún momento de mi vida por haber dejado tanto tiempo a mi hija sola con algunas nanas y con institutrices por mi trabajo, me topé con que después de 20 años mi hija me decía: ‘mamá me castigaban las nanas, una serie de situaciones en donde a veces me mandaban sin comer o sin cenar a la cama o me encerraban en el cuarto’, una serie de situaciones que yo no sabía”.

Aclarando que fueron las nanas o institutrices las que amedrentaron a su hija, Alejandra manifestó el tipo de abuso que su ex pareja cometió con la entonces menor.

“Al final de cuentas, me doy cuenta de que también tuve un ex marido, que fue mi último marido, que también tuvo en su momento situaciones con ella, pero nunca jamás mencioné la palabra sexual, (…) es una aberración estar diciendo cosas que ni siquiera de mi boca salieron, o sea yo dije: ‘sí, mi hija también sufrió un abuso infantil’, la palabra abuso tiene muchas connotaciones alrededor de, no necesariamente es la sexual, puede ser psicológico, puede ser psíquico, puede ser en muchos otros contextos”.

Para concluir la cantante Alejandra Ávalos dijo que la gente está generando notas y mal interpretando sus declaraciones.

“Entonces yo creo que es el mejor momento para aclarar y decir que efectivamente, muchas de las personas están generando notas y que se creen que lo saben todo, pero a lo mejor es por tráfico de información, quieren generar que eso sucedió, en realidad no ha sucedido; sin embargo, lo que es el abuso infantil, así como el abuso de la mujer, el abuso de cualquier tipo que exista no prescribe”, recalcó.