Aleida Núñez termina su romance con el empresario que la llevó de viaje

Luego de revelarse que Aleida Núñez mantenía una relación con un importante empresario, recientemente la actriz dio a conocer que puso fin a su romance por una importante razón. Según informa la Revista TVNotas

En entrevista para ‘Ventaneando’, la famosa confesó que aunque todo iba bien entre ella y el empresario petrolero Bubba, todo terminó, puesto que ella quería compartir los buenos y malos momentos con él, pero la distancia y el trabajo no se los permitían, como ellos quisieran.

Esto debido a que su enamorado, quien le mandó dos mil rosas a Aleida Núñez, en su cumpleaños, vive en Texas, Estados Unidos y ella en México, lo que hacía complicado que compartieron muchos momentos juntos.

Aleida Núñez habla de su rompimiento

“Desafortunadamente la distancia no juega a favor, el hecho de que esté en Texas y yo acá, la verdad si hay muchas cosas que en su momento uno quisiera compartir más de cerca, tanto emociones de felicidad o de tristeza y desafortunadamente pues por la distancia eso nos afecta”.

La guapa actriz mexicana también reveló que eso no es lo único que la preocupaba, ya que también se encuentra de luto por la terrible muerte de su perrito Bambi, a quien tuvo que decirle adiós recientemente.

Lo anterior luego de que se complicaron algunos padecimientos que tenía su amada mascota, provocados por la avanzada edad con la que contaba, pues el amigo fiel de Aleida tenía 15 años de vida.

Aleida está triste por la pérdida de su perrito

Aleida Núñez se despidió de su mascota en redes sociales.

“Me dijo el veterinario que su corazón ya no iba a aguantar más, porque ya estaba muy sensible, le habían puesto unos medicamentos para que reaccionara ante esto, pero ya no pudieron hacer nada y tuve yo que tomar la decisión de pues dormirlo”, confesó Aleida.

Sin embargo, la hermosa actriz le da las gracias a su Dios por haberle permitido cargar una última vez su mascota y verlo con los ojos abiertos, mientras lo abrazaba, momento que seguramente jamás olvidará, así como las muchas horas de júbilo que vivieron juntos.

