Aleida Núñez rompe el silencio sobre su ruptura con millonario empresario

Su relación con Bubba Saulsbury fue duramente criticada en redes sociales.

A finales de febrero pasado te dimos a conocer en La Verdad Noticias que Aleida Núñez había puesto fin a su controversial romance con el millonario empresario Bubba Saulsbury. El anuncio desató todo tipo de rumores en redes sociales, pues algunos cibernautas aseguraron que la actriz tomó dicha decisión a causa de las críticas.

Dos semanas después de su rompimiento, la también cantante, empresaria y activista reveló en entrevista exclusiva para el programa Venga La Alegría que su relación sentimental se vio afectada por la enorme distancia que existe entre los dos, pues recordemos que él radica en Texas mientras que ella ha hecho su vida en México.

“Decidí hacer una pausa en este momento, respecto a nuestra relación porque se me ha complicado mucho… Desafortunadamente, la distancia no juega a favor, eso nos afecta para que pueda haber una conexión cercana”, declaró la creadora de Sensuale AN, quien también admitió que su apretada agenda influyó para que su romance prosperara.

Aleida Núñez no descarta una reconciliación en el futuro

La actriz asegura que ahora tiene una gran amistad con Bubba Saulsbury.

Sin embargo, la estrella de Corazón Guerrero no descartó la idea de que ambos se den una nueva oportunidad en el amor cuando ella esté un poco más relajada. Por el momento, ella aseguró que seguirán siendo amigos y que ahora se encuentra totalmente dedicada a seguir creciendo artísticamente.

“Para mí es difícil poder compartir en pareja, de repente coincidir con los tiempos es muy complicado y yo siempre he tenido relaciones muy cercanas o de que tienes ganas de verte y sea como más cercano, pero bueno, no por eso estamos mal, seguiremos siendo amigos y uno nunca sabe, más adelante ya cuando esté más tranquila”, declaró Aleida Núñez.

¿Quién es Bubba Saulsbury?

El empresario texano cobró relevancia en el mundo del espectáculo al relacionarse con la actriz mexicana.

Bubba Saulsbury cobró relevancia en el mundo del espectáculo por sostener un romance con Aleida Núñez. De acuerdo a información que circula en Internet, el empresario de 51 años y originario de Texas se ejerce como Vicepresidente y miembro del Consejo Directivo de Industrias Saulsbury, además de que es un gran fanático de Donald Trump y de la caza.

