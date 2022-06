Aleida Núñez revela que una mujer la acosó; asegura que le gusta "lo natural"

La actriz dejó en claro que respeta las preferencias sexuales de las demás personas.

Aleida Núñez reveló en un reciente encuentro con la prensa que en el pasado fue víctima de acoso por parte de una compañera de trabajo. Asegurando que fue un momento muy fuerte para ella, la actriz y cantante aseguró que le dejó en claro y de manera respetuosa a su acosadora que no le interesan las mujeres.

“En algún momento una mujer, de hecho enfrente de mi se desnudó… Yo no lo podía creer, lo natural sería que el hombre te haga algo. Yo hable super tranquila con ella”, declaró la también empresaria. Por otro lado, ella aseguró que afortunadamente sus fans han sido muy respetuosos pero que también ha sido víctima de situaciones incómodas.

La actriz formará parte del elenco de la Marcha LGBT+ 2022 en la CDMX.

“En los cúmulos uno va caminando y sientes manos, piernas, te agarran de todo, pero la verdad nunca ha sido tan fuerte, tan fuerte”, añadió la también empresaria. Recordemos que fue en diciembre del 2020 cuando ella confesó que un seguidor la acosó hasta el grado de que ella pidió auxilio a la policía.

Respeta las preferencias de las demás personas

Al ser cuestionada sobre si ha recibido propuestas por parte de sus seguidoras, la creadora de Aleida VIP declaró que sí pero que a ella sólo le encantan los hombres: “He tenido varias propuestas, no me asusta y hasta ahora no lo he hecho, no he probado… A mi, la verdad es que me encantan los hombres”.

Eso sí, la actriz y cantante, quien formará parte de la elenco de la Marcha LGBT+ 2022 en la CDMX, dejó en claro que no tiene problema con que las demás personas tengan otras preferencias sexuales: “No me llama la atención pero es muy respetable los gustos y las tendencias, yo no tengo problema con eso”.

¿Por qué es famosa Aleida Núñez?

Pese a las polémicas y críticas que la rodean, la actriz continúa gozando de gran popularidad en las redes sociales.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Aleida Núñez ha destacado por forjar una carrera en el mundo de la música y la TV. Sin embargo, no se puede negar que gran parte de su popularidad se debe a que ha conquistado las redes sociales con sus cachondas sesiones de fotografías.

