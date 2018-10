Aleida Nuñez revela que un taxista trató de secuestrarla (VIDEO)

Hace unos días los medios se conmocionaron cuando Betty Monroe fue víctima de la delincuencia pues sufrió un asalto en su propia casa, y habló sobre la fuerte inseguridad que cada vez es más grave, y no solo aquí pues incluso en estados unidos muchas celebridades han estado recibiendo paquetes sospechosos, amenazas de bombas e incluso cartas con materiales tóxicos, pero parece que el crimen no descansa por que nuevamente una figura pública estuvo a punto de sufrir una tragedia.

Ahora la mala suerte atacó a la actriz Aleida Núñez quien confesó que sufrió un asalto por parte de un taxista durante su estancia en la capital, y no conforme con eso, el sujeto trató de secuestrarla.

Durante una entrevista para el programa de radio “Todo para la mujer” la famosa actriz dijo lo siguiente.

"Tomé un taxi de la calle, pero al conductor lo noté raro, estaba alcoholizado, drogado, y me llevó por diferentes calles, en todo momento me iba hablando fuerte, me decía cantidad de cosas terribles, me quitó mi bolsa, mi celular, todo".





Dijo que el sujeto tenía una actitud agresiva y manejaba sin precauciones, pasándose altos y todo, el sujeto logró quitarle todas sus pertenencias, y trató de secuestrarla pero cuando pasaron cerca del Estadio Azteca, se las arregló para escapar del taxi y corrió hacia una gasolinera para pedir ayuda a los empleados, quienes gracias a su rápida reacción pudieron frustrar el secuestro de la actriz, quien les agradeció su ayuda por impedir el crimen y por ayudarla con algo de dinero para volver a su casa, pues el taxista la despojó de absolutamente todo.

De igual manera la actriz dijo que tomará cartas en el asunto y le dará seguimiento a su caso para que ninguna mujer sea víctima de situaciones como esta.