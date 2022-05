Aleida Núñez revela porque no se ha casado con sus novios millonarios

Aleida Núñez habla de su nueva relación.

Aleida Núñez habló sobre la nueva relación que ha iniciado y reveló que no es camarógrafo, como muchos habían asegurado y además dio a conocer el motivo por el que no se ha casado con ninguno de sus novios millonarios.

Recordemos que en La Verdad Noticias te dimos a conocer que en el mes de febrero Aleida Núñez confirmó su relación sentimental con un millonario petrolero, sin embargo recientemente aseguró que no ha sido el único, con una situación económica privilegiada.

“Sí, porque luego me decían ‘¿cómo le hiciste para ligarte a un millonario?’, les digo ‘pues si no es el primer millonario que he tenido en mi vida’”.

¿Aleida Nuñez le tiene miedo al compromiso?

En una reciente entrevista para el programa de espectáculos “Ventaneando”, la actriz fue cuestionada sobre por qué no ha formalizado con ninguna de sus parejas.

Ya que la actriz se ha mostrado con sus galanes y se ha caracterizado por ser una de las actrices que hablan de su vida personal.

“Yo no he querido, porque soy una mujer súper independiente, me encanta mi espacio, mi libertad” afirmó al ser cuestionada sobre formalizar su relación.

¿Quién es el novio de Aleida Nuñez?

La actriz Aleida Núñez habló sobre los rumores que han rodeado su nueva relación y negó que se avergüenza de su nuevo romance, luego de que se filtró que se trataba de un camarógrafo.

“Quiero aclarar que lo que salió, primero que nada, ni siquiera es el nombre de la persona con la que estoy saliendo, tampoco es camarógrafo, no es su nombre, no es su apellido, no me avergüenzo de él” aseguró.

Finalmente Aleida Núñez aseguró que aunque está saliendo con alguien, no considera que sea el momento adecuado para presentarlo ante la prensa, ya que están en un proceso en donde se están conociendo.

