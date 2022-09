Aleida Núñez recibe propuestas de sugar daddys ¿Dejará a su novio?

La actriz y cantante deja en claro que ella es una mujer totalmente independiente.

Aleida Núñez confesó en un reciente encuentro con la prensa que ha recibido múltiples propuestas de hombres millonarios que se ofrecen a ser sus sugardaddys. Dichas declaraciones llegan luego de que fuera relacionada sentimentalmente con Bubba Saúl Saulsbury, un millonario empresario de Texas que la llevó de paseo a Dubai.

No obstante, ella dejó en claro que nunca ha tenido un sugar daddy y que no podría aceptar dichas propuestas debido a que se considera una mujer libre e independiente: “No yo nunca he tenido sugar, la verdad no podría.. Muchas veces he tenido ofertas de estas, no es la primera vez que he andado con una persona de estas que tiene cierto poder o dinero”.

La actriz causó revuelo al anunciar su romance con Bubba Saúl Saulsbury, un millonario empresario texano.

Asimismo, la estrella de AleidaVIP reveló que le han querido prohibir trabajar y ver a sus seres queridos a cambio de una vida llena de lujos: “A mí no me interesa estar como esclava de nadie, siempre he sido una mujer súper independiente, tengo mis cosas por mi trabajo y lo que más aprecio es mi libertad… No por estar con un millonario voy a sacrificar mi libertad”.

El sexo no es primordial para Aleida Núñez

Por otro lado, la también empresaria y activista dijo sentirse muy feliz del romance que protagoniza al lado de un joven y apuesto actor francés. Eso sí, ella dejó en claro que el sexo no es primordial y que no es las que suele dar “la prueba del amor” en la primera cita.

“No soy de las mujeres que con el sexo se ponen cegadas… A mi no cualquier hombre me impresiona con el sexo”, dijo Aleida Núñez, quien aseguró que terminó con un novio debido a que quiso tratarla mal y que poco le importó que él fuera bastante bueno en la cama.

¿Cuántos años tiene Aleida Núñez?

Hoy en día, la actriz y cantante es considerada una de las mujeres más atractivas de la farándula mexicana.

Aleida Núñez nació el 24 de enero de 1981, por lo que ahora tiene 41 años de edad. Además de actriz y cantante, la originaria de Lagos de Moreno, Jalisco ha logrado conquistar a las nuevas generaciones con el atrevido contenido que comparte en redes sociales, misma que la posiciona como una de las mujeres más sensuales de la farándula.

Fotografías: Redes Sociales