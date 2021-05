Aleida Núñez rechazó salir con Luis Miguel por esta razón

La actriz, empresaria y influencer fitness Aleida Núñez causó gran revuelo en redes sociales a causa de sus últimas declaraciones a la prensa, mismas que La Verdad Noticias trae para ti y en las que asegura, recibió una invitación para acudir a una fiesta privada de Luis Miguel, pero que la rechazó por respeto al actor Juan Ferrara, su pareja en aquel entonces.

De acuerdo a sus declaraciones, Aleida recibió una invitación por parte de una persona para asistir a una fiesta privada que había organizado "El Sol" en Acapulco. La propuesta se le hizo muy tentadora, pero terminó rechazándola debido a que en ese momento andaba con Ferrara y ella no quería que surgieran chismes que afectaran su relación.

Aleida asegura que "El Sol" le invitó a una fiesta privada, misma que ella rechazó.

Al ser cuestionada sobre sí esta arrepentida de rechazar a Luis Miguel, ella aseguró que no, pues en aquel entonces se encontraba muy feliz en su relación, eso sí, mencionó que de haber estado soltera, ella hubiera aceptado esa salida, pues considera que “El Sol” es un hombre muy apuesto.

“No me arrepiento, porque en esos momentos estaba enamorada… Si no hubiera pareja en esos momentos, por supuesto que voy. Me encanta, toda la vida ha sido guapísimo”, declaró la estrella de Instagram ante las cámaras de los medios de comunicación presentes.

Aleida Núñez y su romance con Juan Ferrara

Aleida declinó la invitación de Luismi por respeto a su relación con Juan Ferrara.

A principios del nuevo milenio, el actor Juan Ferrara y Aleida protagonizaron un torrido romance, mismo que duró dos años y que la actriz recuerda con cariño: “Platicar con él era pura poesía, entonces cuando yo platicaba con él, me seducía. Aparte me invitaba a cenas deliciosas, me llevaba a los mejores lugares, me trató siempre como una reina”.

Al ser cuestionada sobre el fin de su relación con el actor, Aleida Núñez declaró que ocurrió porque él ya no quería tener hijos y ella sí: “Tuvimos que terminar la relación porque yo sí proyectaba tener hijos y él ya tenía a sus hijos y ya había estaba casado. Tarde o temprano voy a querer tener hijos y mejor cada quien hagamos nuestro espacio y vida”.

¿A quién hubieras elegido tú? Luis Miguel 0% = 2?'active':''"> = 4?'active':''"> = 6?'active':''"> = 8?'active':''"> = 10?'active':''"> = 12?'active':''"> = 14?'active':''"> = 16?'active':''"> = 18?'active':''"> = 20?'active':''"> = 22?'active':''"> = 24?'active':''"> = 26?'active':''"> = 28?'active':''"> = 30?'active':''"> = 32?'active':''"> = 34?'active':''"> = 36?'active':''"> = 38?'active':''"> = 40?'active':''"> = 42?'active':''"> = 44?'active':''"> = 46?'active':''"> = 48?'active':''"> = 50?'active':''"> = 52?'active':''"> = 54?'active':''"> = 56?'active':''"> = 58?'active':''"> = 60?'active':''"> = 62?'active':''"> = 64?'active':''"> = 66?'active':''"> = 68?'active':''"> = 70?'active':''"> = 72?'active':''"> = 74?'active':''"> = 76?'active':''"> = 78?'active':''"> = 80?'active':''"> = 82?'active':''"> = 84?'active':''"> = 86?'active':''"> = 88?'active':''"> = 90?'active':''"> = 92?'active':''"> = 94?'active':''"> = 96?'active':''"> = 98?'active':''"> = 100?'active':''"> Juan Ferrara 0% = 2?'active':''"> = 4?'active':''"> = 6?'active':''"> = 8?'active':''"> = 10?'active':''"> = 12?'active':''"> = 14?'active':''"> = 16?'active':''"> = 18?'active':''"> = 20?'active':''"> = 22?'active':''"> = 24?'active':''"> = 26?'active':''"> = 28?'active':''"> = 30?'active':''"> = 32?'active':''"> = 34?'active':''"> = 36?'active':''"> = 38?'active':''"> = 40?'active':''"> = 42?'active':''"> = 44?'active':''"> = 46?'active':''"> = 48?'active':''"> = 50?'active':''"> = 52?'active':''"> = 54?'active':''"> = 56?'active':''"> = 58?'active':''"> = 60?'active':''"> = 62?'active':''"> = 64?'active':''"> = 66?'active':''"> = 68?'active':''"> = 70?'active':''"> = 72?'active':''"> = 74?'active':''"> = 76?'active':''"> = 78?'active':''"> = 80?'active':''"> = 82?'active':''"> = 84?'active':''"> = 86?'active':''"> = 88?'active':''"> = 90?'active':''"> = 92?'active':''"> = 94?'active':''"> = 96?'active':''"> = 98?'active':''"> = 100?'active':''">

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Fotografías: Redes Sociales