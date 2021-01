Aleida Núñez presume sus melones en diminuto bikini de flores ¡CACHONDA!

Aleida Núñez vuelve a ser tema de conversación en las redes sociales gracias a las sensuales fotografías que comparte en su cuenta de Instagram, pues en esta ocasión decidió posar ante la cámara y presumir sus encantos a través de un bikini de flores.

Considerada como una de las mujeres más ardientes del medio del espectáculo mexicano, Aleida Núñez conquista a las nuevas generaciones con el atrevido contenido que comparte sin pudor alguno en sus redes sociales, sobre todo en Instagram, plataforma donde ya supera los 3.3 millones de seguidores.

Por esa razón no sorprende que sus sensuales fotografías logren hacerse viral por todo el Internet, pues no se puede negar que a sus recién cumplidos 40 años posee una espectacular silueta que muchas mujeres envidian y que sabe lucir a través de diminutos bikinis que no dejan nada a la imaginación.

Aleida Núñez comparte sexy sesión de fotos en Instagram.

Aleida Núñez recibe cientos de piropos en Instagram

Aleida Núñez sorprendió a sus seguidores al compartir una serie de tres fotografías en su perfil de Instagram, en la cual presume lo fabulosa que se ve su figura a través de un diminuto bikini verde con estampados de flores rosas, mismo que ha dejado con la boca abierta a todo aquel que la mire.

“Me gusta lo que veo, me encanta lo que pienso y siento…”, escribió Aleida Núñez en su publicación de Instagram, misma que logró superar los 132 mil likes en menos de 48 horas y en la cual se pueden leer los cientos de piropos que sus fieles fanáticos le han dedicado.

Aleida Núñez recibió cientos de piropos por parte de su seguidores de Instagram.

“Eres la musa de todos nosotros, los soñadores”, “Eres un encanto de mujer, bellisima y talentosa. Obvio que te encanta lo que ves, piensas y sientes, lo tienes todo” y “Eres fuego, estás que arde, diosa sensual” son solo algunos de los piropos que recibió Aleida Núñez.

Fotografías: Instagram