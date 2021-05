La actriz Aleida Núñez despertó las más bajas pasiones de los caballeros al compartir una nueva y sensual fotografía en su cuenta de Instagram, en la cual presume sin pena alguna ante la cámara un prominente escote que deja al descubierto sus pronunciados atributos, pareciera contener una tremenda indirecta a Luis Miguel.

En la imagen podemos ver a la también cantante lucir un coqueto bralette de encaje negro con detalles de flores, además de un saco de satin del mismo color. Sin embargo, el detalle que llamó la atención de los caballeros es que la fotografía hace un especial enfoque al prominente escote de Aleida, quien además presume su rostro hermoso y una cálida sonrisa.

La actriz, cantante, empresaria e influencer fitness parece estar enviándole un mensaje oculto a "El Sol".

Dicha fotografía, misma que logró superar los 38 mil likes en Instagram a menos de 24 horas de haber sido publicada, llegó acompañada de una frase que dice “Soy como quiero ser… #LuisMiguel” y que ha sido considerada por muchos como una indirecta para “El Sol”.

La imagen compartida en su cuenta de Instagram no pasó desapercibida para los caballeros, quienes a través de los comentarios le dedicaron un sinfín de ardientes piropos, e incluso hubo quien aseguró estar celoso de que la también influencer fitness “piense en Luismi".

Aleida Núñez le dijo no a Luis Miguel

Esta supuesta indirecta llega días después de que Aleida revelara que rechazó una invitación de “El Sol” para asistir a una fiesta privada en Acapulco. Tal y como te informó La Verdad Noticias con anterioridad, ella declinó la oferta por respeto a la relación que sostenía en aquel entonces con el actor Juan Ferrara, además ella asegura no estar arrepentida.

“No me arrepiento, porque en esos momentos estaba enamorada… Si no hubiera pareja en esos momentos, por supuesto que voy. Me encanta, toda la vida ha sido guapísimo”, declaró Aleida Núñez sobre la ocasión que se dio el lujo de decirle “no” a Luis Miguel.

Fotografías: Redes Sociales