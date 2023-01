Aleida Núñez llega derrochando sensualidad a La Casa de los Famosos 3

La participación de la actriz y cantante sorprendió al público televidente.

Aleida Núñez sorprendió al ser anunciada como una de las participantes de La Casa de los Famosos 3. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que llegó a las instalaciones de Telemundo presumiendo cuerpazo de impacto a través de un entallado y escotado vestido rojo.

Dejando en claro que no descarta la posibilidad de iniciar un romance dentro de la casa, ella mencionó estar dispuesta a hacer uso de sus encantos para conquistar a algún participante: “Me encanta el arte de la seducción física y mental, pero cuidado no me gustan las relaciones fugaces, yo siempre apuesto por una relación y llena de amor, vamos a ver que pasa dentro”.

Finalmente, la actriz lanzó una fuerte advertencia a sus compañeros que compiten junto con ella en el reality show de Telemundo: “Para mí este show es un gran reto, no sé con que me voy a encontrar pero si sé que estoy preparada… Espero que nadie me saque de mi centro, de mi equilibrio”.

Feliz de formar parte de La Casa de los Famosos 3

La actriz y cantante está muy feliz de formar parte de la tercera temporada.

Horas más tarde, la ex novia de Bubba Saulsbury mencionó vía Instagram que estaba muy emocionada de poder formar parte de este proyecto y aprovechó la ocasión para pedirle a sus fans que la apoyen a llegar a la gran final del reality show y así poder ganar el premio de 200 mil dólares.

“Este será un camino que emprendo hoy con la ayuda de todos ustedes y que estoy segura que están allí apoyándome y acompañándome. Por eso les pido que unamos fuerzas para juntos llegar a la final de #LCDLF3”, escribió Aleida Núñez.

Recordemos que La Verdad Noticias te informó con anterioridad que La Casa de los Famosos 3 se transmite de lunes a viernes y domingos en punto de las 7PM/6C por la señal de Telemundo. De igual modo, la transmisión en vivo 24/7 está disponible de manera exclusiva en el sitio web de la televisora hispana.

¿Qué edad tiene Aleida Núñez?

No se puede negar que la actriz y cantante es una de las mujeres más guapas de la farándula mexicana.

Nacida el 24 de enero de 1981, Aleida Núñez tiene actualmente 41 años de edad. Recordemos que la originaria de Lagos de Moreno, Jalisco ha demostrado que no solamente es una cara bonita y cuerpo de impacto sino que también destaca por tener una exitosa trayectoria como actriz, activista, cantante y empresaria.

Fotografías: Redes Sociales