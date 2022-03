¿Aleida Núñez le dará una segunda oportunidad a su ex novio millonario?

La actriz y el empresario podrían estar pensando en retomar su romance/Foto: Univisión

Aleida Núñez posiblemente le dará una segunda oportunidad al empresario estadounidense, Bubba Saulsbury. Ya que se ha rumorado que la actriz mexicana se reunirá con el millonario petrolero para hablar sobre su situación sentimental, lo que significa que hay la posibilidad de una reconciliación.

De acuerdo con el reportero Sebastián Reséndiz del programa Hoy, la estrella de Televisa y el empresario proveniente de Texas, se van a reencontrar para poder aclarar sus diferencias y decidir si continúan o no con su relación.

Como te informamos en La Verdad Noticias, Aleida Núñez conoció al millonario Bubba Saulsbury en octubre de 2021, por una amiga en común. El magnate de 51 años de edad y la actriz de 41 años lograron tener una buena conexión y al poco tiempo iniciaron un romance.

¿Por qué terminó Aleida Núñez con el millonario Bubba Saulsbury?

El motivo por el que Aleida Núñez decidió terminar con Saulsbury es porque el millonario estadounidense practica la cacería de animales silvestres, mientras que la modelo está en contra del maltrato animal. Aunque Aleida reveló a los medios que también la distancia afectó el romance y por ello, decidieron terminar.

No obstante, Reséndiz afirmó que aún hay una posibilidad de que regresen: “Esta relación no se ha terminado, ellos no han tronado, hubo un desacuerdo sí, pero este fin de semana se van a reunir para dialogar”, dijo el reportero.

¿Cuál es el Instagram de Aleida Núñez?

La cuenta de Instagram de la actriz tiene el usuario “aleidanunez”, donde la famosa publica espectacular fotos de su impresionante figura con outfits bastante reveladores para sus más de 3 millones de seguidores.

Sin embargo, Aleida no publicaba fotos de su relación con Bubba Saulsbury ya que trató de mantenerlo en privado hasta saber si era una relación seria.

No obstante, el noviazgo salió a la luz cuando comenzaron a especular que Aleida Núñez tenía un “sugar daddy”, es decir, el empresario millonario. Ante esto, la actriz aclaró que el estadounidense no era su sugar y que no lo conoció en un sitio de internet como algunos especularon.

