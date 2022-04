Aleida Nuñez fue despedida de una obra, por peleas con Ivonne Montero

Ivonne Montero asegura que Aleida Núñez fue despedida por "aires de diva".

En un encuentro con la prensa Ivonne Montero reveló que Aleida Nuñez fue despedida de la obra de teatro que compartían, según relató la actriz esto fue a causa de las peleas, insultos y “aires de diva” de parte de Aleida.

Aunque las peleas entre las dos famosas se rumoraba desde hace tiempo atrás, la enemistad entre Aleida Núñez e Ivonne Montero se confirmó, cuando en una conferencia de prensa del proyecto, hablaron cara a cara de sus diferencias, protagonizando un polémico momento.

Ahora en La Verdad Noticias te damos a conocer que la actriz Ivonne Montero habló del despido de Aleida y reveló muchos detalles.

¿Qué dijo Ivonne Montero?

Ivonne Montero asegura que Aleida Núñez fue despedida por haberla insultado

Ivonne Montero fue cuestionada por la prensa, sobre la ausencia de Aleida a lo que reveló que fue despedida, por distintas acciones que agotaron la paciencia de la producción.

"Bueno en realidad yo trataba de ser siempre muy respetuosa pero de repente si ya en escena la señora me empezaba a decir put*, me decía que ‘enviosa’ y yo decía ‘ay Dios mío, eso no viene en el texto’, pero bueno pues es su estilo y yo me mantuve en mi guion”.

Ivonne Montero, quien será una de las participantes de “La Casa de los Famosos 2” afirmó que en camerinos ignoraba a Aleida, sin embargo fueron los productores quienes tomaron la decisión de sacarla del proyecto.

“No había forma en que ella acatara. Yo la verdad me quedo con lo mío, yo seguí en la obra y ella ya no estuvo por obvias razones, no fue decisión de ella fue de la compañía, fue decisión de nuestro director porque era algo que se venía arrastrando de tiempo atrás desde un principio”.

¿Qué pasó entre Ivonne Montero y Aleida Nuñez?

Aleida Núñez cuestionó a Ivonne Montero sobre sus declaraciones

La pelea entre Ivonne Montero y la actriz Aleida Nuñez comenzó cuando esta última fue coronada como la “Reina del Marichi”, cuando este título había sido prometido a Ivonne.

“Yo no conozco tampoco sus intenciones internas de querer demostrar algo… Sé cómo trabaja, eso sí, sé cómo es su estilo de trabajar y lo respeto, muchas cosas no las comparto pero otras me las guardo porque no soy de escándalos” dijo Ivonne Montero en una entrevista.

Tiempo después y en la promoción de la obra donde formaban parte, Aleida Nuñez confrontó a Ivonne Montero por las palabras que había dicho sobre ella y mientras ella lo negó y pidió a su colega que mostrará el video, finalmente el director pidió a las famosas que se dieran un abrazó y aunque este se dio, no solucionó el problema.

