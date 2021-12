Aleida Núñez enamora al presumir sus encantos en diminuto vestido azul

La actriz y cantante mexicana deleitó la pupila de miles de caballeros.

Aleida Núñez despertó las más bajas pasiones de los caballeros gracias a una nueva fotografía que compartió sin pena alguna en su cuenta oficial de Instagram, en la cual presume con orgullo sus atributos traseros a través de un diminuto y entallado vestido azul.

En la imagen podemos ver a la actriz y cantante mexicana modelar un diminuto vestido de color azul que lograba remarcar las curvas de impacto que posee. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que sus torneadas piernas y un pronunciado escote quedaron al descubierto frente a la cámara, lo cual enloqueció a los caballeros.

La actriz y cantante presumió sus encantos traseros a través de un diminuto vestido azul.

Como era de esperarse, la sexy sesión de fotos compartidas en Instagram logró robar miles de suspiros entre sus seguidores, quienes a través de la sección de comentarios le dedicaron varios candentes piropos. Cabe destacar que la publicación ha logrado superar los 100 mil likes en tan solo cinco días.

Reta a la censura de Instagram

La también empresaria derrocha sensualidad a través de Instagram.

Esta no es la primera vez que la CEO de Sensuale An enamora a los caballeros con su curvilínea silueta, pues es bien sabido que en Instagram destaca por tener fotografías y videos de ella modelando entallados atuendos, además de diminutos bikinis que no dejan nada a la imaginación.

Por tal motivo no sorprende que goce de gran popularidad en dicha red social, ya que su perfil oficial supera los 3.4 millones de seguidores, quienes día a día se deleitan la pupila y le dedican miles de piropos, pues no se puede negar que ella es una de las mujeres más bellas que figura dentro del medio del espectáculo mexicano.

¿Cuál es la edad de Aleida Núñez?

No cabe duda que ella es una de las mujeres más sensuales del mundo de la farándula mexicana.

Aleida Núñez tiene 40 años de edad. De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, ella nació el 24 de enero de 1981 en Lagos de Moreno, Jalisco. Incursionó en el mundo de la actuación en el año 2000 y posteriormente conquistó el ámbito de la conducción y la música. Hace poco anunció la llegada de un sitio VIP.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales