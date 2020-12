Aleida Nuñez denuncia ACOSO por parte de sus fans

Aleida Núñez, de 39 años, preocupó a sus fieles seguidores al revelar en entrevista para ‘Venga La Alegría' que hace unos meses sufrió el acoso de un supuesto fanático, quien no dejaba de perseguirla y acudía a todos los evento en los que ella estaba presente.

"Tuve un seguidor que me seguía y me perseguía a todos lados, e incluso iba atrás de mí en el coche. Yo lo veía siempre cuando estaba como de lejos viéndome hacía donde iba, que estaba haciendo, la verdad es que si me dio mucho miedo", declaró Aleida Núñez.

Aleida Núñez ha sido víctima de acoso por parte de algunos fanáticos.

Para acabar con esta situación, la actriz de telenovelas reveló que tuvo que solicitar ayuda de la policía, pues temía que el fanático pudiera poner en peligro su vida: "La verdad es que sí me asuste, si tuve que recurrir a la ayuda de la seguridad pública y afortunadamente lo asustaron bastante que ya no volvió a suceder".

De igual forma, Aleida Núñez relató cómo es que comenzó a ocurrir este problema de acoso: "Yo me di cuenta hasta la primera vez que me empezó a regalar un rosa y a mí me llama la atención, porqué siempre se acercó como muy cariñoso, muy respetuoso, pero en donde si ya me empezó a dar miedo fue cuando me di cuenta que me perseguía".

¡En exclusiva, Aleida Núñez nos relata cómo sufrió acoso por parte de un fan! ���� #VLA >> https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/Um18xoYd27 — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) December 16, 2020

Te recomendamos leer: Aleida Núñez presume su enorme retaguardia en un atrevido video

Aleida Núñez es acosada en redes sociales

Por último, Aleida Nuñez reveló que en muchas ocasiones ha recibido mensajes subidos de tono por parte de los caballeros, esto a causa de las sensuales imágenes que comparte en su cuenta de Instagram, y que incluso hay quienes consiguen su número de teléfono para estar e contacto con ella, pero que al no reconocer a la persona ella termina bloqueandolos.

Aleida Núñez confiesa que el subir fotos sensuales en Instagram ha provocado que los fanáticos le envíen mensajes subidos de tono.

¿Qué piensas de la lamentable situación que vive Aleida Núñez en redes sociales? Deja tu respuesta en los comentario, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

¿Sabes cuándo podrás vacunarte contra el COVID-19? Síguenos en Google News y mantente informado.

Fotografías: Instagram