Aleida Núñez defiende a su pareja tras criticas de sobrepeso

Aleida Núñez defiende a su pareja tras criticas de su sobrepeso

Nuevamente Aleida Núñez está en tendencia en las redes sociales, en esta ocasión es porque hizo frente a los memes y burlas del sobrepeso de su sugar daddy, Bubba Saulsbury.

Tras ser criticado por ser una “persona gorda'', la actriz y modelo señaló que el físico no le importa ya que le ha demostrado su amor con detalles.

Cabe destacar que Aleida Núñez ya ha hablado de su romance con el millonario Bubba Saulsbury, pero en esta ocasión les pidió a las personas que la atacan, que vivan su vida y le dejen vivir la suya.

“Yo como mujer me pueden conquistar, me puedo llegar a enamorar por la esencia, por la forma de ser, por la forma de conquistarme” y agregó que no se puede juzgar a la gente por su sobrepeso.

Aleida Núñez recibe enorme arreglo de flores

Todo ocurrió cuando la modelo difundió una fotografía en donde muestra un enorme arreglo de flores rojas, obsequiadas por el empresario Bubba Saulsbury, durante su presentación como la nueva Reina del Mariachi.

"Festejando mi cumpleaños… gracias por el detalle bubba. #2000mil", se lee en la publicación.

Desde entonces, la actriz sigue provocando un sin número de comentarios por la relación que mantiene con el estadounidense de 51 años, pero ahora, se dedicaron a comentar el aspecto físico de su pareja.

Como se recordará, a través de La Verdad Noticias dimos a conocer cuando Aleida Núñez recibió el año nuevo desde la lujosa ciudad de Dubái, acompañada de su sugar daddy.

¿Cuáles son las medidas de Aleida Núñez?

Pesa aproximadamente 57 kilos.

Información que circula en Internet asegura que Aleida Núñez mide 1.65 cm de altura y pesa aproximadamente 57 kilos. En lo que respecta a medidas corporales, estas son 84-61-90. Por tal motivo, no sorprende que ella siga siendo considerada como una de las mujeres más bellas de la farándula.