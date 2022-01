Aleida Núñez confirma su relación sentimental con un millonario petrolero

La sexy famosa relató que su nuevo novio la trata muy bien/Foto: Laura G y El Heraldo

Aleida Núñez confirmó que el millonario empresario estadounidense Bubba Saulsbury sí es su novio, aunque aclaró que no es su “sugar daddy” como algunos medios especularon. El romance salió a la luz después de que una revista publicara fotos de las vacaciones que tuvo la pareja en Dubái.

"Más allá de todo, yo lo conocí a él como hombre, más allá de lo que pueda tener… Si camina bien todo, me gustan las relaciones serias y formales", comentó la guapa actriz de 40 años de edad durante una entrevista telefónica con el periodista Gustavo Adolfo Infante.

Saulsbury el nuevo novio de Aleida Núñez es un petrolero y activista político originario de Texas, Estados Unidos que tiene 51 años de edad. Fue él quien compartió en sus redes sociales las románticas fotos con la mexicana, y por lo que surgió la controversia de la relación.

Así fue como Aleida Núñez conoció a Bubba Saulsbury

Aleida y Bubba aún tienen poco tiempo de su amorío/Foto: Latfan

Contrario a lo que se dijo en la revista de espectáculos, Aleida aclaró que ella conoció al millonario petrolero por una amiga en común durante finales de octubre de 2021, y no en internet como se especuló. La estrella de “Por amar sin ley” mencionó que el estadounidense varias veces visitó México para salir con ella.

Sin embargo, fue para finales de ese año que Aleida Núñez decidió viajar a Dubái para disfrutar sus últimos días de descanso, ya que pronto participaría en una telenovela. A dicho viaje se unió Saulsbury, y ambos disfrutaron de la estadía.

No obstante, la actriz no quería hacer público el romance debido a que aún lleva poco tiempo saliendo con el empresario y no hay algo formal por ahora. Sin embargo afirmó que ahora está muy contenta con él.

Aleida Núñez asegura que el empresario la trata muy bien

La actriz afirmó que el estadounidense es un gran ser humano/Foto: El Heraldo

Asimismo, dejó claro que sin importar lo material, ella no podría estar con alguien que no la trate bien: "Estoy contenta, creo que es una buena persona. No podría estar con alguien que no me trate bien, no sólo en lo material, en el sentido como hombre”, explicó la famosa.

“He tratado de respetarme mucho, evitar personas tóxicas en mi vida y en muchos sentidos lo admiro, lo respeto y vamos viendo cómo camina la relación", agregó Aleida Núñez en su entrevista.

