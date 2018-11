Aleida Núnez amezada por expareja

Aleida Núnez cantante y actriz mexicanas reveló que en desde días pasados vive temerosa, esto luego de recibir una extorsión por parte de una de sus exparejas sentimentales.

La actriz señaló que su expareja, del cual no quiso revelar su nombre la amenaza con sacar a la luz varias imágenes de ella, en las que aparece como "Dios la trajo al mundo", por lo que teme que el susodicho publique.

Aleida Núnez, declaró en entrevista con "De Primera Mano" que teme que las fotos lleguen hasta las redes sociales y sea criticada por algo que hizo en su intimidad, sin embargo no citó en que año fueron tomadas dichas fotografías.

"Me preocuparía más que nada porque tengo un hijo y no me gustaría que se ventilara mi vida personal con una pareja. No me gustaría que se expusiera una cosa así de mi, sobre todo porque soy madre." declaró con temor la cantante mexicana.

La actriz contempla, entre sus planes asesorarse legalmente para afrontar la situación y evitar sea dañada su imagen en la que se ve involucrada la invasión de su intimidad.

En redes sociales y portadas de revistas hemos visto varias veces a la actriz en poca ropa y con sexis poses, que dejan ver más su sensualidad, sin embargo, esta vez teme por la amenaza de sus expareja.