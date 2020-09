Alec Baldwin y su esposa Hilaria reciben a su QUINTO HIJO juntos ¡Ya nació!/Foto: Page Six

¡Hilaria Baldwin es madre de cinco hijos! La copresentadora del podcast Mom Brain y gurú del fitness dio a luz a su quinto hijo con el actor Alec Baldwin, un bebé, reveló en Instagram el miércoles por la mañana, junto con una foto de la pareja en el hospital con su recién nacido.

"Tuvimos un bebé anoche. Es perfecto y no podríamos estar más felices. Estén atentos para un nombre", escribió Hilaria, de 36 años, en la dulce publicación.

El nuevo bebé se une a los hermanos mayores Romeo Alejandro David de 2 años, Leonardo Ángel Charles de 4 y Rafael Thomas de 5, más las hermanas mayores Carmen Gabriela de 7, e Irlanda, de 24 años, hija de Alec con su ex esposa Kim Basinger.

Hilaria reveló que volvió a estar embarazada en abril, después de haberse sincerado sobre haber sufrido dos abortos espontáneos, uno en abril del año pasado y otro en noviembre.

"Habla... Dejaré que el bebé hable porque no tengo las palabras para expresar cómo nos hace sentir este sonido", subtituló Hilaria en un video de su vientre desnudo, con los latidos del corazón del bebé audibles en ese momento.

"Acabo de recibir la gran noticia de que todo está bien y todo está sano con este pequeño munchkin. Quería compartir esto con ustedes. Aquí vamos de nuevo", agregó.

Poco después de anunciar su embarazo, Hilaria le dijo a la revista People que "supo de inmediato" que estaba embarazada de nuevo: "Sabía antes de que pudiera hacerme una prueba que estaba embarazada. He hecho esto tantas veces que realmente conozco ese sentimiento".

"Aunque sabía que sería temprano, comencé a tomar una prueba cada dos días para darme una idea de cuán avanzado estaría. Y justo cuando pensé que sería positivo, ¡lo hizo!" ella añadió.

A fines de agosto, Hilaria se sorprendió con un baby shower para el pequeño en el camino y compartió que estaba sorprendida de que Alec, de 62 años, pudiera mantenerlo en secreto.

"Gracias @violetgaynor y @davidwnugent por ser nuestra burbuja de cuarentena y por sorprenderme con este baby shower esta noche", escribió en su historia de Instagram.

"No puedo creer que lo hayas logrado ... AKA No puedo creer que Alec no me lo haya dicho... ¡porque todos sabemos que no puede ocultarme secretos!" Hilaria se burló de su marido. "¡Así que esto fue tan bien hecho!"

Hilaria Baldwin quería una familia grande

Casi al mismo tiempo, Hilaria se abrió a la revista People sobre cómo criar a su familia en crecimiento. "Lo mejor de tener una familia grande es que hay mucho amor", dijo en agosto.

“Dicen que cuando tienes un hijo, piensas: 'Nunca podría amar a otra persona tanto como amo a este niño'. Luego tienes otro y te das cuenta de que puedes. Y eso no cambia, ya que cada vez tienes más ”, agregó Hilaria.

Alec y Hilaria han estado juntos desde el 2012. En el 2019 el actor reveló que ya no planeaba tener más hijos con su esposa, sin embargo, tal parece que la pareja cambió de idea/Foto: Baltimore Sun

Si bien la autora de The Living Clearly Method dijo que "eventualmente [ellos] dejarán" de expandir su familia, tener una casa llena significa que "siempre hay algo emocionante" y "siempre la gente puede jugar" entre sí.

"Estoy muy agradecida de que mis hijos tengan compañeros de juego en la casa durante este tiempo [de la pandemia del coronavirus cuando tienen que distanciarse socialmente de la mayoría de las personas en sus vidas", compartió Hilaria.

"Así que ha sido realmente encantador y me siento muy agradecida. La gratitud es lo que nos ayuda a superar absolutamente todos los días. Somos muy afortunados de muchas maneras: número uno, tener nuestra salud, tener nuestra familia, mi familia tener su salud”, dijo Hilaria. ¿Crees que el actor y su esposa podrían tener más hijos después de este?