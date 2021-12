Alec Baldwin no se siente culpable por la muerte de Halyna Hutchin

Pese a ser productor de "Rust" y quien disparó el arma que mató a la directora de fotografía de la película, Alec Baldwin asegura no sentirse responsable por la muerte de Halyna Hutchin el pasado 21 de octubre.

"Alguien puso una bala real en un arma, una bala que ni siquiera se suponía que estuviera en la propiedad. Alguien es responsable de lo que pasó, y no puedo decir quién es, pero sé que no soy yo", dijo el actor.

Como te compartimos en La Verdad Noticias, Alec Baldwin asegura que no apretó el gatillo en la filmación de “Rust” en su primera entrevista después de los hechos ocurridos en Alburquerque, Nuevo México.

Alec Baldwin no se siente responsable por muerte

Alec Baldwin no se siente responsable por muerte

Aunque captaron a Alec Baldwin devastado tras tiro accidental que mató a Halyna Hutchins, en una entrevista con George Stephanopoulos de ABC al ser cuestionado sobre si se sentía culpable, el actor dijo firmemente "no.

“Podría haberme suicidado si me hubiera sentido responsable”, explicó el actor. "No lo digo a la ligera". Sin embargo, eso no significa que no este afectado de alguna manera por la muerte de la madre de un niño de nueve años.

Según Us Weekly, dijo que "haría todo lo posible para deshacerlo" todo, "Tengo sueños sobre esto constantemente ahora [....] colapso al final del día. Emocionalmente, colapso".

¿Quién era Halyna Hutchin?

Halyna Hutchin murió tras disparo accidental de Alec Baldwin

Halyna Hutchin fue una directora de fotografía y periodista ucraniana que trabajó en más de 30 películas, cortometrajes y miniseries de televisión, incluidas las películas Archenemy, Darlin 'y Blindfire.

Tras su muerte, el esposo de Halyna Hutchins anunció el fondo de becas en su memoria, abierto a donaciones de famosos y más. Hasta el momento no hay informes de alguna donación de parte de Alec Baldwin.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!