Alec Baldwin buscó llegar a un acuerdo para terminar 'Rust' tras fatal accidente

Alec Baldwin trató de llegar a un acuerdo con el viudo de la directora de fotografía Halyna Hutchins que habría permitido a los cineastas completar "Rust", la producción en la que Hutchins fue asesinado en octubre pasado.

Baldwin reveló los esfuerzos en una presentación de arbitraje el viernes. Las discusiones del acuerdo terminaron cuando Matthew Hutchins presentó una demanda por homicidio culposo contra Baldwin y otros en la película el mes pasado.

Baldwin presentó una demanda de arbitraje el viernes contra Ryan Smith, el productor principal de la película, y contra Rust Move Productions LLC, la entidad productora.

Sus abogados buscan invocar la cláusula de indemnización de su contrato de productor, lo que obligaría a Smith y a la entidad productora a asumir la responsabilidad de todos los reclamos legales y pagar los costos de defensa de Baldwin.

La presentación también proporciona una narrativa detallada de la participación de Baldwin en la película.

Baldwin sostenía una Colt .45 mientras se preparaba para una escena en un rancho cerca de Santa Fe, Nuevo México, el 21 de octubre cuando se disparó el arma, matando a Hutchins e hiriendo al director de la película, Joel Souza. La producción se suspendió y parece tener pocas posibilidades de reanudarse.

Pero en la presentación del arbitraje, Baldwin afirma que tomó la iniciativa de persuadir a Souza y al elenco principal para que completaran la película, como parte de un acuerdo propuesto que compensaría a Matthew Hutchins y su hijo.

La presentación establece que Baldwin comenzó conversaciones con otros productores el 3 de noviembre sobre un posible acuerdo, pero que los otros productores, en particular Smith, no desempeñaron un papel activo en tales conversaciones.

"Nadie que haya estado involucrado en 'Rust' está ansioso por regresar a Nuevo México", dice la presentación.

“Fue solo después de una enorme inversión de tiempo y trabajo que Baldwin pudo convencer a cada uno de los actores principales necesarios para completar la película y al director de la película, Souza, quien resultó herido en los eventos de ese día, de que terminar 'Rust' era un paso importante para honrar la memoria y el talento de Halyna Hutchins, definir su legado y, a su vez, brindar apoyo financiero a su familia”.

En "Rust", Baldwin interpretaría a Harland Rust, quien saca a su nieto de la cárcel y huye con él a Nuevo México, donde son perseguidos por cazarrecompensas.

Baldwin afirma en la presentación que había cierta urgencia en reiniciar la producción, porque si el joven actor envejecería y dejaría el papel si esperaban demasiado.

Baldwin tuvo dos conversaciones telefónicas con Matthew Hutchins en enero, en las que habló sobre el acuerdo propuesto. La idea era compensar a Hutchins usando una combinación de ganancias del seguro y una parte de las ganancias de la película.

"Dependiendo del éxito de 'Rust' tras su finalización y lanzamiento, este componente adicional del acuerdo probablemente equivaldría a millones de dólares", afirma la presentación.

En la primera llamada, el 4 de enero, Hutchins dijo que la idea sonaba "interesante", pero en la segunda llamada el 26 de enero, tenía "una mente menos abierta", según la presentación.

Hutchins presentó la demanda por homicidio culposo el 15 de febrero y luego concedió una entrevista en "Today" de NBC, en la que expresó su enojo porque Baldwin no aceptó ninguna responsabilidad por el tiroteo. Según la presentación, eso terminó con la esperanza de un acuerdo.

"Al aceptar completar 'Rust', todas las personas involucradas hablaron del floreciente talento de Halyna Hutchins y su deseo de celebrar su legado al completar la película", dice la presentación.

"Pero los planes para completar 'Rust' y canalizar sus ganancias a un fondo para el beneficio de Hutchins y su hijo lamentablemente se han derrumbado como resultado de la demanda y estas declaraciones públicas".

La presentación del arbitraje también relata la perspectiva de Alec Baldwin sobre los eventos que rodearon el tiroteo, que ya había articulado en una entrevista de una hora con George Stephanopoulos de ABC.

Baldwin ha enfatizado que él era un productor "creativo" en el proyecto y no participó en la contratación del equipo. La presentación también señala que Baldwin, como actor, no habría tenido ningún papel en la revisión del arma para asegurarse de que no contenía balas reales.

“En este punto, dos cosas están claras: alguien es culpable de albergar la ronda en vivo que condujo a esta horrible tragedia, y es alguien que no es Baldwin”, dice la presentación.

