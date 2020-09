¿Alcanzará One Piece el capítulo 1000 a finales de 2020?

One Piece ha estado en una racha ambiciosa últimamente, y eso es todo gracias al creador Eiichiro Oda. El artista no solo sigue el arco de Wano, sino que se está acercando a su capítulo 1000 de One Piece. Como puede imaginar, este hito debe celebrarse en su totalidad.

Es por eso que los fanáticos del manga están muy emocionados de leer el capítulo 1000 después de su lanzamiento. Sin embargo, en este momento, la pregunta más importante sigue siendo si el lanzamiento histórico será este año o el próximo. Por supuesto, los fanáticos se apresuraron a hacer los cálculos sobre el tema.

Los fanáticos están muy emocionados de leer el capítulo 1000

Actualmente, hay 991 capítulos del manga One Piece. Esto significa que el capítulo 1000 se distribuirá en ocho capítulos. Hay tiempo más que suficiente este año para llevar a cabo tantos capítulos, pero también debe tener en cuenta las vacaciones de las revistas y los descansos personales.

Para aquellos que no lo sepan, Weekly Shonen Jump toma unas vacaciones específicas en las que no se publica en absoluto. Algunos eventos obligan al editor a lanzar capítulos temprano, pero las vacaciones como la Semana Dorada les dan a los trabajadores de la compañía un período de descanso.

Actualmente hay 991 capítulos de One Piece

Un día festivo de este tipo se produce durante la última semana de diciembre, por lo que significa que el capítulo 1.000 debería estar disponible durante la tercera semana del mes. Esta advertencia sigue siendo muy manejable, pero el resto depende del propio Oda.

Oda intentará sacar el capítulo 1000 este año

El artista está acostumbrado a tomar descansos frecuentes en el manga para cuidar de sí mismo. De hecho, Oda ha dicho que seguirá adelante y entintará los capítulos de One Piece uno tras otro para poder tomarse una semana libre del trabajo antes del 2021.

Oda ha dicho en la última Shonnen Jump que quiere hacer 3 capítulos al mes para poder llegar al 1000 para finales de 2020.



Ojalá pueda cumplirlo, serían dos buenas noticias. Por un lado un descanso al mes y por el otro terminar este año de mierda con el capítulo 1000.#OnePiece pic.twitter.com/BjvyDFrNhK — One Piece (@OnePirata) September 24, 2020

TE PUEDE INTERESAR: One Piece:revelan el nuevo diseño de Portgas D. Ace en el nuevo spinoff

Pero si quiere sacar ocho capítulos del manga antes de que llegue 2021, Eiichiro Oda solo podrá permitirse dos descansos. Esto podría ser una exageración para el artista, pero si Oda realmente quisiera sacar el capítulo 1,000 para fines de este año, podría hacerlo realidad.