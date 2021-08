Billie Eilish se ha convertido en una de las artistas femeninas más destacadas y exitosas de los últimos años, tanto que incluso los álbumes de Billie Eilish que han sido lanzados hasta el momento se han posicionado en los primeros lugares de las listas de popularidad más exclusivas del mundo.

Happier Than Ever es el nuevo disco de la artista estadounidense, y tras el gran impacto que tuvo, sus fans han comenzado a recordar sus primeros trabajos para comparar cuánto ha evolucionado en tan solo un par de años, pues su trayectoria profesional es bastante reciente.

Ahora te hablaremos un poco más de los logros y la trayectoria de la cantante Billie Eilish y de cómo ha conseguido ser un ícono de la música, además de que ha logrado que los trastornos y temas como la aceptación sean más tomados en serio por la sociedad.

¿Cómo se llaman los álbumes de Billie Eilish?

Billie ha lanzado dos discos de estudio durante su carrera

Billie Eilish cuenta con dos discos de estudio, ‘When we fall asleep, where do we go?’, el cual fue su primer trabajo discográfico lanzado el 29 de marzo de 2019, teniendo un éxito enorme. Posteriormente, la cantante lanzó su segundo álbum Happier Than Ever el pasado 30 de julio de 2021 y hasta ahora continúa causando un gran impacto entre sus fans.

Asimismo, Billie Eilish también ha producido discos en vivo y EP’s, siendo estos Live at third man records y live at the Steve Jobs Theather, además de el EP Don’t smile at me y Up next session: Billie Eilish, los cuales han sido considerados como algunos de sus mejores trabajos.

¿Cuántas canciones en total tiene Billie Eilish?

La cantante podría llegar a 100 canciones muy pronto

Hasta el momento, incluyendo los temas propios, las colaboraciones y los singles que no estaban incluidos en alguno de los álbumes de Billie Eilish, tiene un total de 76 canciones hechas, las que para sorpresa de muchos tienen un éxito e identidad propia.

Recientemente te hablamos sobre la letra de Bury a friend, uno de sus primeros temas y el cual habla de ciertos obstáculos que tuvo que enfrentar la cantante durante sus primeros años de adolescencia, teniendo un trasfondo bastante profundo para el tipo de canción que era.

¿Cuál fue la primera canción famosa de Billie Eilish?

¿Ya has escuchado este tema?

La primera canción famosa de Billie Eilish fue ‘Ocean Eyes’, la cual fue creada por su hermano Finneas, con quien trabaja en conjunto hasta la actualidad, y durante su época escolar, su hermano le ‘prestó’ la canción que había creado para su banda para que ella pudiera participar en un concurso… y el resto es historia.

Asimismo este tema se ha convertido en una pieza clave de la biografía de Billie Eilish y es uno de los temas que más ha destacado a pesar de no ser parte de los dos álbumes de Billie Eilish que ha sacado hasta el momento.

