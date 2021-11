Album de Navidad de Luis Miguel

El álbum de navidad de Luis Miguel es uno de los más famosos y exitosos de su carrera musical, además de un elemento esencial de las fiesta decembrinas en México y varios países de Latinoamérica.

Lanzado en noviembre del 2006, fue el primer álbum navideño del Sol de México, que logró llegar al puesto # 51 en el Billboard 200 cuyos sencillos aún suenan en la radio cuando empieza diciembre: "Mi humilde oración" y "Santa Claus llegó a la ciudad".

En La Verdad Noticias te hemos compartido algunas de las mejores canciones de Luis Miguel de Navidad para preparte para las fiestas después de que la pandemia de coronavirus hiciera imposible las reuniones durante el 2020.

Letra de Navidad, Navidad de Luis Miguel

Canciones de Navidad de Luis Miguel

"Navidades Luis Miguel" tuvo un total de 11 canciones, todas adaptaciones al español de los clásicos villancicos estadounidenses, entre los que destacó "Navidad, Navidad", la versión del cantante de Jingle Bells.

Campanas de metal Canciones del ayer Todo suena a campanas Porque Dios quiso nacer

No existe el bien ni el mal El mal se ha vuelto bien Las penas y alegrías Van camino de Belén

Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría Y felicidad

Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría Y felicidad

La calle huele a amor A prisa por llegar A gente que viene y que va A dar felicidad

Champagne para brindar

Luces para el Belén

Y leña para calentar

A los que se aman bien

Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría Y felicidad

Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría Y felicidad

Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría Y felicidad

Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría Es un día de alegría Es un día de alegría Y felicidad

Acordes de Navidad, Navidad de Luis Miguel

Los acordes de "Navidad, Navidad"de la estrella de música en español se encuentran en Mi Mayor, principalmente, con gran parte de los versos en Re y La. Sus estrofas finales se encuentran en Sol, Fa, Do y nuevamente Re.

Canciones de Navidad

Canciones de Navidad

Entre las mejores canciones navideñas para acompañar tu fiesta se encuentran temas tan famosos como "Santa Claus viene a la ciudad" de Luis Miguel, "All I Want for Christmas is you" de Mariah Carey y más.

