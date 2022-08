Alberto Vázquez asegura que el reggaetón es "vulgar y corriente"

Las declaraciones del veterano cantante han dividido opiniones en las redes sociales.

Alberto Vázquez causó gran controversia en redes sociales al declararse en contra del reggaetón, asegurando que se trata de un género con “vulgares y corrientes”. Asimismo, el veterano cantante comparte su opinión con Aleks Syntek, quien hace unos días pidió que se multara a los establecimientos que expongan al público a la música urbana.

Dejando en claro que no está en contra de la melodía sino de sus letras, la estrella de la época dorada del rock and roll en México desea que su hijo de 12 años escuche música con letras que no lo inquieten y que despierten su lado romántico, tal y como ocurría en el pasado.

El veterano cantante compartió su postura en las redes sociales.

“Quiero que mi hijo aprenda a tratar a la novia y enamorarla cantándole ‘ADORO’; no creo que esta muchacha y familia quieran escuchar decirle ‘VAMOS A PERREAR’... O estar sentado en algún restaurante y escuchar una letra vulgar junto a tu madre, hermana, mujer e hijo, ¿te sientes a gusto escuchando esa música junto a tu familia?”, dijo Alberto Vázquez.

Sus declaraciones dividieron opiniones en redes sociales, ya que algunos cibernautas le dieron la razón al cantante mientras que otros aseguraron que la gente es libre de escuchar la música y otros fueron muy ofensivos con sus comentarios al momento de defender a los exponentes del género urbano.

Alberto Vázquez pide censura para el reggaetón

Aleks Syntek es otro cantante que se ha pronunciado más de una vez en contra del género urbano.

En ese contexto, el cantante retomó la idea de Aleks Syntek sobre multar a los negocios que promueven el reggaetón y añadió que hoy en día se ha perdido el respeto hacia el público debido a la falta de censura, misma que él sufrió en 1963 con la canción ‘Amanecí en tus brazos’.

“A lo que me refiero es que siempre ha habido de todo, en todos lados, pero antes existía algo que era la CENSURA, que ya no saben ni lo que es… Antes cuando hablábamos en entrevista o con alguien mayor se daba por hecho el hablar con respeto, de lo contrario te exponías a que te vetaran y ¿les digo algo? Creo que estaba bien”, dijo Alberto Vázquez.

¿Cómo se encuentra actualmente Alberto Vázquez?

Hoy en día, el cantante es considerado un ícono de la época dorada del rock and roll en México.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Alberto Vázquez acaba de cumplir 82 años de edad y fue hace unos cuantos meses cuando celebró su boda con una mujer 43 años más joven que él. En lo que respecta a su carrera artística, él ha puesto en pausa sus proyectos musicales para recuperarse por completo del COVID-19 que padeció.

