El comediante Ariel Miramontes, mejor conocido como “Albertano”, causó gran furor en Instagram al compartir una sexy fotografía en paños menores, misma que recibió cientos de piropos por parte de sus seguidores y algunas famosas como Maribel Guardia, María León y Maya Karunna, integrante del grupo Caló.

La fotografía de la que todo mundo está hablando muestra a Ariel Miramontes posar dentro de una tina de baño, pero el detalle que llama la atención es que el famoso comediante, quien saltó a la fama gracias a los programas ‘María de todos los Ángeles’ y ‘Nosotros los guapos’, aparece semidesnudo, pues solo lleva puesto un entallado boxer negro.

Ariel Miramontes causa furor en las redes sociales al posar frente a la cámara en paños menores.

En menos de 24 horas, esta sensual fotografía logró superar los 117 mil likes en Instagram y recibió cientos de ardientes piropos. La publicación llegó acompañada de una divertida frase, misma que hizo recordar el peculiar sentido del humor que caracteriza a “Albertano”.

“¡Rayos! No sale agua… bueno, sí se me advirtió en la locación que no me podía bañar 'quesque' porque nomas es escenografía, que no sé qué…”, escribió el comediante Ariel Miramontes junto a la fotografía donde presume con orgullo su impresionante musculatura.

Maribel Guardia cae rendida ante los encantos del "Albertano"

Maribel Guardia no dudó en reaccionar a la sensual fotografía de Ariel Miramontes en Instagram.

Tal y como mencionamos anteriormente, la sensual fotografía de Ariel Miramontes robó miles de suspiros entre las mujeres, incluyendo a la actriz Maribel Guardia, quien a través de los comentarios le dedicó un picante piropo, el cual dice: “Guau, que guapo. Fiu Fiu”.

El piropo de Maribel Guardia, quien en mayo próximo cumplirá 62 años de edad, no pasó desapercibido para “Albertano”, por lo que no dudó en responderle y asegurarle que él la considera un ejemplo a seguir por la dedicación y disciplina que tiene con el ejercicio, lo cual ha ayudado a la actriz costarricense a tener un cuerpazo de envidia.

Fotografias: Instagram