Albertano habló sobre los rumores de Raquel Bigorra en su contra

Hace unas semanas una reconocida revista de chismes dio a conocer información sobre la supuesta vida de Ariel Miramontes antes de interpretar a Albertano, pues resulta que su ex pareja se dedicaba a ser sexo servidora.

En ese sentido, según el medio SDP Noticias, se rumoraba que el exitoso comediante pasó por una época donde estaba luchando por la patria potestad de sus hijos, después de que su ex pareja se dedicara de lleno a su oficio, dejándolos solos.

Cuando fue abordado por los medios y cuestionado por el tema, el actor que da vida a Albertano evitó la pregunta asegurando que este tipo de chismes afectan a los niños, y dijo que no daría comentarios al respecto.

Dale click a la estrella de Google News y síguenos

“No quiero hacer ningún comentario al respecto de eso justamente porque creo que es muy poco prudente, es muy triste que algunos medios no tengan escrúpulos para herir la moral incluso de niños menores de edad y estamos hablando de niños de siete y seis años”, dijo.

Y es que Ariel Miramontes ha ido creciendo en el mundo de la comedia en Televisa, después de su participación en el Reality Show “Hazme Reír y Serás Millonario” donde creo al personaje de Albertano y se consolidó en el mundo de la comedia.

El actor está participando actualmente en la nueva temporada de “Nosotros los guapos” a lado de Adrián Uribe, quien ha sido uno de sus “compadres” en el mundo de la comedia, pues los personajes de Albertano y Vítor son un éxito.

Respecto a la polémica que lo rodea dijo que no procederá legalmente, y que duda que haya sido Raquel Bigorra quien filtrara dicha mentira.

Te puede interesar: Raquel Bigorra lo hace de nuevo, filtra información de 'Albertano'

"No puedes hacer nada porque no hay manera de parar una situación como esa, entonces yo lo único que les puedo decir es que todo lo que se publicó ahí son mentiras y no voy a hablar más", concluyó.