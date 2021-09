Alanis Morissette revela que fue abusada por pedofilos en su infancia

Alanis Morissette, una famosa cantante y músico canadiense que ganó las listas mundiales con el álbum, "Jagged little pill" a mediados de la década de 1990, reveló detalles oscuros de su adolescencia en un documental sobre los inicios de su carrera musical. Afirmó que fue violada por varios hombres cuando tenía 15 años.

Morissette filmó para la cadena HBO:

“Siempre me dije a mí misma que consentía en tener sexo y luego me di cuenta de que solo tenía 15 años y no podía̵".