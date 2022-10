¡Alana Literas se salió de “Venga la Alegría''! ¿Qué le pasó?

Alana Literas tuvo su primera aparición en la televisión al ser una de las participantes del reality show de cocina de TvAzteca "MasterChef Junior". Después, tuvo la oportunidad de formar parte de los conductores de “Venga la alegría: Fin de semana” desde el 2021.

Sin embargo, hoy se reveló que la joven Alana tuvo que irse de los foros de “VLA” por un supuesto problema de salud lo que alarmó a todos. Esto se reveló a través de las redes sociales de la misma conductora.

Además, comentó que no quería irse, pues disfruta mucho de sus días como conductora en el programa matutino de Tv Azteca. Pero los productores prefirieron darle el día para su seguridad y la de los demás trabajadores del foro.

¿Qué es lo que le pasó a Alana Literas?

Alana Literas habla sobre su salida de VLA por sospecha de Covid.

La bella conductora Alana Literas compartió en sus redes que le dieron el día porque “VLA” activó las alertas, ya que parecía que podría estar contagiada de Covid-19 y decidieron que mejor se realizará la prueba para no poner a todos los demás en riesgo.

"Terminó el día temprano, ya nos vamos porque me sobre protegen, me están excluyendo, que, porque tengo tos, y que tengo que descansar, me mandaron a mi casita y yo me siento bien" dijo Alana.

Además, la conductora mostró en varias historias todo lo que pasó desde su salida, hasta compartió que fue llevada a la camioneta de la empresa para su transporte.

Después, compartió que al final era una falsa alarma, ya que su prueba de Covid-19 salió negativa. Simplemente, afirma que sufrió un poco de tos.

¿Qué le pasó a Alana de MasterChef?

Alana Literas recibe odio desde que estuvo en el reality.

Alana Literas es la yucateca que estuvo en "MasterChef", sin embargo, contó en el famoso Venga la Alegría que recibió muchas amenazas de odio y hasta de muerte desde que salió en la edición del reality show para jóvenes en el 2016. Y eso no es todo, también la critican ahora que está en el programa matutino de Tv Azteca.

