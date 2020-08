Alan Tacher sobrevive al Covid-19, pero seguirá con complicadas secuelas

Alan Tacher y su esposa Cristina Bernal de 49 y 42 años respectivamente, dieron positivos a Covid - 19, sin embargo, el día de hoy la pareja abrazada con sus 2 hijos, dieron una gran noticia a sus seguidores en el programa estadounidense ‘Despierta América’, del cual él es uno de los conductores principales.

"Aquí no hay distanciamiento social porque quiero decirles que en el día de ayer finalmente nos llegaron los resultados del Covid-19 y oficialmente nos hemos librado. Somos negativos.

Estamos felices de la vida. Gracias por todo el cariño y el apoyo", dijo Alan Tacher.

Por otra parte en el programa ‘De primera mano’, Alan Tacher habló sobre las secuelas que le quedaron "no sé qué me pasó a mí, no sé si tenga que ver con el Covid, pero no puedo dormir.

Yo soy de buen dormir, normalmente me despertaba en las noches pero me volvía a acostar sin ningún problema, pero cuando me dio el virus no podía pegar el sueño, y ahora me sigue costando mucho trabajo".

Sobre su esposa comentó "ella sigue con dolores de cabeza y síntomas de ese tipo. Los primeros 15 días sin nuestros niños fue la peor pesadilla, el rollo mental, la angustia, Cristi sufría mucho".