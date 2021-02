Alan Tacher se PELEÓ en pleno programa en vivo con el ex de Ninel Conde

Alan Tacher es un reconocido y el empresario Giovanni Medina, expareja de Ninel Conde han interpretado una fuerte discusión que ha dejado paralizados a varios internautas, ya que intercambiaron ataques y señalamientos.

Resulta que en pleno programa en vivo, la discusión ocurrió luego de las declaraciones del padre del hijo de la cantante en entrevista con el programa Chisme No Like, donde llamó cobarde al presentador por no cuestionar al Bombón asesino por la situación actual que enfrenta su pareja, Larry Ramos.

Durante su presencia en el programa Despierta América, ninguno de los conductores se mostró interesado en el conflicto legal de su esposo y únicamente Ninel se prestó a contar que congeló sus óvulos.

Después de ese hecho: Tacher y Medina fueron reunidos en una transmisión en vivo donde protagonizaron una acalorada pelea, misma que concluyó en más roces que en un término de paz.

“Me gustaría que usted me dijera por qué sus mentiras, porque no me ha podido comprobar ni una sola”

Comenzó por decir Giovanni, mientras que Alan lo interrumpió diciendo:

“Usted no es abogado, ni fiscal, ni juez”.

Fue después de eso que el empresario respondió rápidamente:

“Usted no sabe nada de mi vida, pero usted no es periodista y eso sí lo sabemos porque usted es una figura pública”.

Pero eso no fue todo, pues dicha declaración molestó al presentador, por lo que insistió que Giovanni Medina explicara las razones por las que lo llamó cobarde y Medina contestó:

“Existen periodistas serios que sí han cuestionado a Ninel Conde, usted tenía la oportunidad de preguntarle ahí “.

Y proiguió comentando: ¿Por qué está viviendo de dinero mal habido, por qué no es sensible y empática con las víctimas de su esposo?’. Usted tenía esa oportunidad, investigue lo que la gente quiere saber y eso para mí además de un acto de cobardía, es un periodismo rancio.

Así se defendió Alan Tacher

El presentador mexicano respondió a los ataques del empresario asegurando que ha amenazado a sus compañeros de trabajo, quien comentó una nota que trataba sobre su hijo Emmanuel.

“Primero no soy periodista y nunca lo he dicho. Usted tampoco es juez, ni es jurado, ni es parte”.

Tacher complemento con mucha propiedad: Se mete en cosas que creo que no le incube. No es más cobarde el que se la pasa insultando a mujeres, el que amenaza… Le escribiste en su Instagram:

“Ten cuidado cuando hables de mi hijo, de mi paternidad con tanta ignorancia y cobardía. Vives en un país de leyes y pobre de ti, de tu triste vida de chismosete. Cobarde”.

Cabe destacar que durante la lectura del supuesto mensaje, la expareja de Ninel tuvo problemas en su conexión, por lo que se le tuvo que mostrar de nueva cuenta, ahí volvieron a intercambiar fuertes comentarios.

“No somos amigos”, dijo Tacher; a lo que Medina respondió “no, mis amigos son decentes”. Tras la confrontación, Alan dejó que Giovanni hablara sobre la disputa legal que mantiene con su expareja, por la custodia de su hijo.

