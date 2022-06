Alan Tacher revela oscuro secreto de La Academia ¿Todo estaba planeado?

Las declaraciones del conductor han puesto en duda la veracidad del famoso concurso de cantos de TV Azteca.

Alan Tacher fue invitado al programa de entrevistas que Yordi Rosado conduce en YouTube para hablar sobre los momentos más significativos de su vida privada y profesional. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que reveló un oscuro secreto de La Academia, mismo que en aquel entonces le hizo odiar a su productor.

De acuerdo a las declaraciones del conductor, él recibía el sobre del participante eliminado de la semana en blanco, esto con el fin de aumentar la emoción al programa y mantener la incertidumbre hasta el último instante: “Yo no sabía quién iba a salir entonces estaba igual que todos los televidentes”.

Este detalle le causaba gran temor debido a que se trataba de un show en vivo. No obstante, el conductor, quien sufre de complicadas secuelas tras su contagio de COVID-19, recordó el día que su productor se le olvidó el nombre del eliminado y tuvo que improvisar al aire durante más de tres minutos.

“Mi mayor temor era que no me dijera el nombre o que fallara el chícharo y me pasó, ese ha sido el programa más aterrador de mi vida. Yo abrí el sobre, obvio venía en blanco, y al productor se le olvidó decirme quién saldría entonces me empezó a gritar de cosas para que ya lo dijera”, declaró Alan Tacher entre risas.

La Academia celebra 20 años

La nueva edición del show se transmite sábados y domingos por la señal de Azteca Uno.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, la cadena TV Azteca ha decidido celebrar el 20 aniversario de La Academia con una nueva edición con 15 nuevos participantes y la conducción principal de Yahir. En lo que respecta al jurado, el público ve regresar a Lolita Cortés, Arturo López “Gavito” y Horacio Villalobos, además de la adhesión de Ana Bárbara.

Te puede interesar: Alan Tacher revela cómo era ser conductor en La Academia

¿Cuál es la edad de Alan Tacher?

Tras un exitoso paso por la televisión mexicana, el conductor forja una carrera dentro del mundo de la farándula hispana de Estados Unidos.

Alan Tacher nació el 28 de marzo de 1971, por lo que ahora tiene 51 años de edad. Inició su carrera en 1995 al ser conductor de diversas producciones de TV Azteca. En 2013 y tras un exitoso paso por la televisión mexicana, él busca forjar una destacada carrera en Univisión.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales